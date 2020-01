Els Reis d'Orient arribaran a totes les parròquies

Les tradicionals cavalcades dels Reis d'Orient recorreran el dia 5 de gener tot el Principat, on els més petits esperaran amb il·lusió la seva arribada. Un total de set desfilades al llarg de la tarda de diumenge arribaran a les diferents parròquies i també al Pas de la Casa.

Prop de 500 persones participaran aquest diumenge, dia 5 de gener, a partir de les 18.30 hores a la cavalcada dels Reis d'Orient d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La rua sortirà des de l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella i recorrerà les avingudes Meritxell, Carlemany, Copríncep de Gaulle, del Pessebre i de les Escoles i el carrer del Prat Gran per finalitzar a la plaça Coprínceps d'Escaldes Engordany, on rebran a tots els infants en una de les nits més màgiques de l'any.

En la cavalcada, organitzada pels comuns de les dues parròquies i per la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany (Uptee), hi participaran un total de setze carrosses amb personatges del món del cinema i la literatura, de l'imaginari infantil i també els Menairons d'Andorra la Vella. Les dels patges i els Reis estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada i la resta estaran animades per una vintena de participants que comptaran amb un equip de deu persones que n'assumiran la seguretat i l'acompanyament. A més, hi haurà un grup d'animació amb disfresses de personatges d'actualitat.

Durant tot el recorregut es llençaran fins a deu tones de caramels. Els infants que ho desitgin, podran donar la carta al Patge Reial, qui el dissabte 4 de gener a les 18.30 hores seguirà el mateix recorregut que Ses Majestats el diumenge dia 5. Tot i així, el mateix dia 5 a les 12 hores a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany, el Carter Reial també recollirà les dels nens i les nenes que ho desitgin.

Sant Julià de Lòria

A la parròquia laurediana, els Reis Mags arribaran amb tres carrosses completament noves, ja que les anteriors s'emmagatzemaven a la zona de la Portalada i a part eren molt antigues, segons han informat des del comú. La cavalcada s'iniciarà a les 18 hores per l'avinguda Verge Canòlich fins a Casa Comuna, on Ses Majestats baixaran de les carrosses i faran una ofrena a l'anunciació que hi haurà amb personatges reals. Un cop finalitzada, la cavalcada continuarà fins al Centre cultural, on tots els infants podran entregar les cartes als Reis.

A banda, a les 17 hores, visitaran als padrins i padrines de la llar de Lòria, on entregaran lots de Nadal. Al mateix lloc també es trobaran amb les autoritats i brindaran tots junts amb una copa de cava. A més, durant tot el recorregut es llençaran caramels per a tots els assistents.

Encamp

La comitiva reial arribarà a les 18 hores del dia 5 de gener a la plaça dels Arínsols d' Encamp després de recórrer els carrers de la parròquia acompanyada amb una cercavila amb patges i follets. Pel que fa al Pas de la Casa, els Reis d'Orient, també a les 18 hores, arribaran després d'un castell de focs d'artifici i d'un descens de torxes a la pista Directa del Pas de la Casa. Posteriorment, Ses Majestats arribaran en totterrenys i carrosses al Centre esportiu, on s'estarà celebrant el darrer dia del Saló de la Infància i de la Joventut.

Ordino

Quant a Ordino, els cònsols rebran als Reis Mags el diumenge 5 de gener a les 19 hores a l' Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO). A continuació començarà la representació dels Pastorets, interpretats pels infants de la parròquia amb la col·laboració del Grup Artístic d'Ordino i la Coral Casamanya. Després de l'espectacle, Ses Majestats es desplaçaran a l'església parroquial amb dues carrosses, la de la Reina de les Neus i la dels Reis, per fer l'adoració, i es quedaran a la plaça Major per rebre les cartes i compartir tortell i xocolata amb tothom, al voltant de les 20 hores. Finalment, faran un comiat des del balcó de l'antic comú, sota una pluja de caramels.

Ara bé, abans els Reis repartiran regals entre la gent gran a les 18.45 hores a la Casa Pairal, per tot just després sortir des del carrer dels Cóms direcció l'ACCO.

Canillo

Els Reis d'Orient arribaran a les 18 hores a l'aparcament de serveis del comú de Canillo i a continuació, la cavalcada anirà desfilant fins a la plaça del Prat del Riu a ritme de batucada. Un cop a la plaça, els tres Reis Mags (Melcior, Gaspar i Baltasar) rebran als nens i nenes assistents a l'acte i oferiran coca i xocolata per a tots.

La Massana

Pel que fa a la Massana, Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a lloms d'un cavall acompanyats pels seus patges. Iniciaran el recorregut a les 17 hores des del Prat Gran de Colat, passaran per l'avinguda Sant Antoni i després tornaran pel mateix camí per recórrer l'avinguda del Través, abans d'aturar-se definitivament a les Fontetes. Allà, després d'haver recorregut l'eix comercial de la parròquia, seran rebuts per les cònsols, Olga Molné i Eva Sansa, i després saludaran a tots els infants, a més de donar-los llaminadures.