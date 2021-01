Els Reis d'Orient arriben a totes les parròquies

260x366 El recorregut per Andorra la Vella. El recorregut per Andorra la Vella.

Els Reis d’Orient no faltaran a la seva cita anual i tornaran a visitar totes les parròquies aquest dimarts al vespre, tot i que els comuns han preparat propostes adaptades a la pandèmia de la Covid-19 per tal de protegir la seguretat sanitària dels ciutadans, i sobretot dels més petits. A Andorra la Vella ho faran sobre una única carrossa que desfilarà per totes les zones de la parròquia fent un recorregut total de 25 quilòmetres. Les restriccions sanitàries fan que enguany no es pugui realitzar la tradicional cavalcada conjunta amb Escaldes-Engordany per evitar les concentracions de persones, ni es puguin llençar caramels. Per això, els Reis d'Orient han decidit enviar una carta personalitzada als infants de la parròquia fent-los un regal: una invitació a una de les atraccions del Parc de Nadal, que obrirà portes tot el gener per evitar aglomeracions. Els reis recorreran tota la parròquia a partir de les 16.30 hores i fins al vespre amb l’objectiu de cobrir totes les zones d’Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda. A partir de les 16.30 hores passaran per la plaça Guillemó, Ciutat de Valls, Santa Coloma i La Margineda. A partir de les 18 hores pujaran per les avingudes d’Enclar i Santa Coloma, Prada Motxilla, Prada Casadet i Prat de la Creu, mentre que a partir de les 19 hores desfilaran per Prada Ramon, avinguda Doctor Mitjavila i la part alta de l’avinguda Meritxell.



A Escaldes-Engordany, fins al darrer moment no se sabrà si podrà tenir lloc la cavalcada del vespre d'aquest dimarts pels carrers de la parròquia, ja que Salut encara no ha donat el vistiplau, i potser no ho faci fins el dia abans, segons han assegurat des de la Unió Pro-Turisme. En cas que es faci, només sortirà una carrossa amb els tres Reis d'Orient i es recomanarà que la gent la segueixi des dels balcons. "No podem obligar tothom que estigui als balcons perquè potser hi ha famílies que no en tenen, de manera que, si es fa, serà una passada ràpida perquè els nens puguin veure la carrossa", ha explicat Marc González, secretari de l'entitat escaldenca. Ara bé, els infants podran veure el patge reial i els Reis d'Orient a la sala d'actes del Prat del Roure, aquest dilluns (de 15 a 18 hores) i dimarts (de 10 a 18.30 hores), respectivament. Cada unitat familiar –1 adult i 4 infants com a màxim– disposaran d'entre 10 i 15 minuts per gaudir de prop (es podrà fer una foto a 2 metres de distància) dels personatges més estimats pels més petits. Els que hi estiguin interessats han d'entrar a la web, triar una de les opcions i una franja horària (250 persones per franja), i rebran l'entrada per correu electrònic.

A Canillo, el comú ha rebut el consentiment de les autoritats sanitàries per a la celebració de la cavalcada de Reis. El cònsol major, Francesc Camp, lliurarà la clau màgica que obre la porta de totes les cases de la parròquia. L’acció tindrà lloc des de Bordes d’Envalira, lloc des d’on s’efectuarà la sortida de la carrossa, a les cinc de la tarda. Des d’aquesta ubicació, s’iniciarà la desfilada, que baixarà per la CG2 fins al Tarter. La cavalcada seguirà fins el nucli de Sant Pere i farà la baixada pel carrer de l’Ermità (tram en contra direcció sota la vigilància del Servei de Circulació). El recorregut continuarà fins el poble de Ransol i donarà mitja volta davant de l’edifici Terra de l’Ordi, per recuperar el trajecte de la CG2 fins el poble de l’Aldosa, on la carrossa farà la mateixa maniobra a l’altura de la plaça de la Font. Tot seguit, es baixarà fins el poble de Canillo fins a l’encreuament de l’hotel Ski Plaza i farà el tomb per a l’interior del Prat del Riu direcció a Prats. Des d’aquí, recularà fins a Canillo de nou per continuar fins el poble de Meritxell, on finalitzarà la cavalcada.



A Ordino, hi haurà la desfilada dels Reis d'Orient pels carrers de la parròquia, a partir de les cinc de la tarda. "No hi haurà un únic punt de trobada com els altres anys, sinó que sortiran des del Serrat i aniran passejant per tota la parròquia", ha explicat la cònsol menor Eva Choy. De fet, ha expressat que aquest format mòbil és una oportunitat, ja que els permetrà arribar a molts més infants i més indrets de la parròquia. A més, Ses Majestats han fet un vídeo explicant la situació actual als més petits en què demanen un bon comportament de la canalla perquè els saludin des de les seves llars.



Per últim, els infants de Sant Julià de Lòria podran visitar els Reis d'Orient amb reserva prèvia. Enguany no hi haurà cavalcada ni entrada triomfal, sinó que rebran als infants entre les 17 i les 20 hores a Casa Comuna amb el mateix format que el Pare Noel. Per tots aquells infants que es trobin confinats o que no puguin assistir a les visites, Ses Majestats adreçaran unes paraules i enviaran un missatge a les 17 i a les 20 hores a través del canal Lòria de televisió o pel 168 d'Andorra Telecom.