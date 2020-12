Remodelació i pacificació de Riberaygua i Travesseres

La zona de Riberaygua i Travesseres serà objecte en els pròxims anys d'un canvi de fisonomia molt important. El comú d'Andorra la Vella hi vol impulsar un pla de dinamització i pacificació que vol tenir enllestit "en un parell d'anys" i que pot suposar una inversió d'un milió d'euros, tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha reivindicat que juntament amb l'avinguda Meritxell aquesta zona ha d'esdevenir "un eix vertebrador de la parròquia". En aquest projecte de dinamització hi haurà tan participació del comú d'Andorra la Vella com dels privats.

Així, tal com ha explicat Marsol, hi ha previst que els propietaris i els explotadors del Centre Comercial Andorrà iniciïn de manera més o menys immediata (tots els permisos ja estan en regla) les obres al passatge Biscariet, que suposaran que una part estigui oberta i que s'hi faci un parc infantil elevat que passarà a ser de titularitat pública. A més, la inversió privada també suposarà que a l'actual aparcament Fener 1 es construeixi un de nou, soterrat i en el qual hi haurà 800 places, algunes de les quals de rotació. Cal recordar que en aquesta zona, el comú d'Andorra la Vella obté un terreny de 1.600 metres quadrats a l'actual aparcament Fener 2 i que té un valor de 10 milions d'euros. La voluntat del comú, ha avançat Marsol, és que s'hi pugui fer un "projecte d'interès nacional" i, per tant, podria ser un dels espais per a la construcció del laboratori nacional que el Govern vol impulsar. De totes maneres, la cònsol ha manifestat que aquests "serrells" encara s'han de tancar.

I si es preveu una millora que faran els privats al passatge Biscariet el comú també projecta fer millores als passatges de l' Aigüeta i d'Europa que es refaran amb un paviment igual o similar al de l'avinguda Meritxell per donar una imatge de continuïtat. I a la zona de Riberaygua i Travesseres el que es vol és remodelar carrers i apostar de manera ferma per "la pacificació", tal com ha incidit Marsol. Així, una de les primeres accions, que de fet ja està en marxa, és completar la remodelació del carrer Sant Esteve i, un cop finalitzades les obres, iniciar una prova pilot de tres mesos per comprovar l'impacte que té sobre la mobilitat que sigui només pe a vianants. Marsol ha manifestat que en el temps que s'estan fent les obres no hi ha hagut problemes de circulació, però volen impulsar aquest test per acabar de prendre la decisió final. I de cara a l'any que ve arrencaran els treballs de remodelació del carrer Callaueta, que serà per a vianants. Tindran un cost de 389.000 euros i seran adjudicats aquesta setmana, començaran el 18 de gener i s'allargaran fins al 26 de març. Es vol que sigui una zona "còmoda, agradable, amb bars", en definitiva, un "espai de lleure" on els ciutadans vagin a passejar. S'ha optat per aquest carrer perquè és un dels menys transitats de la zona. De fet, la corporació preveu canvis en la mobilitat que implicaran que una part del carrer de la Sardana també sigui per a vianants i que es prioritzin els carrers Joan Maragall i Maria Pla per connectar amb l'avinguda Tarragona. A més, tota la zona estarà limitada a 30 quilòmetres per hora i s'impulsaran 'superilles' que han d'ajudar a disminuir la velocitat. A més el comú té sobre la taula un canvi de sentit a Riberaygua, però no es farà de manera immediata.

Un altre punt important per a la dinamització de la zona i que ja ha estat objecte de millores és l'entrada per la zona on ha d'anar l'edifici d' Andorra Telecom (on hi havia les antigues dependències de la companyia). Marsol ha anunciat que ja hi ha un acord amb el Govern perquè es construeixi un nou edifici en els terrenys propietat de l'executiu que agafarà una part de la zona que toca a Meritxell. Marsol ha recordat, però, que hi haurà un gran espai públic comunal. La cònsol ha destacat que aviat Andorra Telecom hauria de convocar un concurs d'idees per decidir com serà aquest edifici i, per tant, els terminis i els costos. El que sí que sembla clar és que la part on ara hi ha el jardí vertical estarà ocupada pel nou edifici i, per tant, caldrà veure què fer amb aquest projecte vegetal.

En definitiva, la corporació preveu una "gran reforma" que mostra, ha manifestat Marsol, "l'aposta per la parròquia" alhora que ha defensat que tots aquests treballs generaran "riquesa".