Renunciar a les vacances per recuperar el temps perdut

“Tothom s’ha adaptat com ha pogut”, però dins aquesta adaptació a la situació actual el cert és que aquest estiu s’ha donat un fet que d’altres anys no s’havia produït: hi ha hagut empreses i treballadors que han renunciat a fer vacances per poder recuperar el temps que van haver d’estar tancats. Així ho confirma el gerent de la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA), Iago Andreu.

Aquest fenomen s’ha donat, entre d’altres, entre les empreses de la construcció, un sector que en anys anteriors feia de manera generalitzada vacances a l’estiu, concretament el mes d’agost. Aquest any, aquesta norma general no ho ha estat tant i hi ha hagut empreses d’aquest àmbit que han decidit no aturar l’activitat. També hi ha hagut altres sectors, com el comercial o l’hoteleria, que van haver d’estar tancats més temps que la construcció i que “han deixat de fer vacances”. En alguns casos es donava la circumstància que els treballadors ja havien consumit les vacances, ja que durant el període de tancament es van descomptar alguns dies i ja havien gaudit de la resta que tenien disponibles. També s’ha donat el cas de persones que han fet menys dies de descans dels que els correspondria pensant que “ja es recuperarien” quan la situació millori.