Reoberta l’N-260 al Pont de Bar amb pas alternatiu

La carretera N-260, que uneix l'Alt Urgell amb la Cerdanya, ha reobert parcialment aquest dijous a la nit, poc abans de les 23 hores, el seu pas pel Pont de Bar, dotze hores després de l'esllavissada de roques que va obligar a tallar-la al quilòmetre 213. A la zona on s'ha produït el despreniment s'ha habilitat un pas alternatiu amb semàfor per a la circulació dels vehicles en el carril que habitualment va en direcció a Puigcerdà, segons informa l'ACN.

D'entre els afectats, hi va haver una seixantena d'estudiants de diversos municipis de la Cerdanya que utilitzen el transport escolar per desplaçar-se a la Seu d'Urgell, que han tornat a casa seva per Solsona, Berga i el túnel del Cadí, realitzant un tomb que va allargar el viatge més d'una hora i mitja.

Xarxa viària al Principat

A Andorra, durant aquest divendres al matí ha finalitzat el tall del trànsit a la zona de Sorteny a causa de les nevades dels darrers dies. Tot i així, encara continua amb fase groga, tal com informa Mobilitat, la CG2 a les Bordes d'Envalira i segueixen tallades la CG2 al Port d'Envalira, la Coma de Ransol i la CS-260 a Montaup.