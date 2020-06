Reobertura del Prat Gran d'Encamp a partir del dia 13

El comú d’Encamp i casa Areny han arribat a un acord, sense cap cost per a l’administració comunal, perquè els encampadans i encampadanes puguin disposar durant aquest estiu del Prat Gran, donat que les restriccions imposades per la pandèmia del coronavirus varen impedir l’inici de les obres d’enderroc que s’havien de dur a terme.

Tal com informen des de la corporació comunal, el parc obrirà a partir del pròxim dissabte 13 de juny i fins a finals de setembre, moment en què es reprendrà el procés per dur a terme les obres previstes d’ enderroc i trasllat d’instal·lacions. També a finals de setembre es preveu haver finalitzat la primera fase del concurs d’idees per al nou parc.

Des del comú encampadà agraeixen a casa Areny "la predisposició per permetre l’obertura de manera excepcional durant aquest estiu del Prat Gran, que permetrà gaudir d’un espai d’oci i lleure a l’aire lliure, especialment important i desitjat després de l’etapa de confinament que ha viscut la ciutadania en els darrers mesos arran de la crisi sanitària".