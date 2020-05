Represa de les obres al vial lauredià

La tornada a l’activitat del sector de la construcció aquesta setmana ha suposat que s’hagin reprès les obres al nou vial de Sant Julià de Lòria. D’aquesta manera, tal com ha informat el comú a través de les xarxes socials, s’estan duent a terme les obres d’enquitranament de la part baixa i s’estan també creant places d’aparcament.

En total, s’estan habilitant fins a 33 estacionaments per a vehicles en zona blava i també cinc parades d’autobús, a més d’una plaça per a persones amb discapacitat i onze places en zona comercial.

Cal destacar que el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va confirmar aquest dijous que les obres que ja han estat adjudicades o estaven en marxa abans de la crisi sanitària es reprendran mentre que les que estaven previstes per a aquest any es revisaran, per establir-ne prioritats. També va recordar que era previst fer una prova pilot al vial lauredià el 19 de març, coincidint amb el pont de Sant Josep, que es va haver d'anul·lar i que es podria fer més endavant, quan sigui possible l'arribada de turistes al país, per avaluar com es comporta aquesta nova infraestructura amb una gran afluència de vehicles.