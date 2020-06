Repte virtual per recollir fons contra el càncer

Vall Banc i l'Associació Andorrana contra el Càncer ( Assandca) tornen a unir esforços per poder recaptar fons per a la lluita contra la malaltia. Aquest any la proposta que tiren endavant s'ha hagut d'adaptar a l'actual context de crisi sanitària arran de la Covid-19 i per aquest motiu en lloc de fer un acte que suposi la concentració de persones s'ha optat per una iniciativa en què la ciutadania es pugui implicar d'una manera diferent. Així, el cap de setmana vinent, el del 20 i 21 de juny, aquells que vulguin podran penjar les seves fotografies amb l'etiqueta #KmsContraElCàncer, i per cada aportació que facin els ciutadans l'entitat bancària donarà cinc euros a Assandca.

El president d'Assandca, Josep Saravia, ha explicat que aquesta proposta és l'evolució de les dotze hores contra el càncer i d'Andorra contra el càncer, que van ser les propostes que es van fer en anys anteriors. D'aquesta manera, ha incidit en el fet que quan es va comprovar que no es podrien fer actes com els que havien organitzat en anys anteriors es va optar per aquesta proposta de "sumar quilòmetres" en la lluita contra la malaltia i fer aquesta crida a la ciutadania que hi podrà participar de manera virtual. Només caldrà que es facin fotografies fent quilòmetres i que les pengin a la plataforma www.andorracontraelcancer.com o les enviïn per whatsapp al número 366 650 amb l'etiqueta #KmsContraElCàncer. Aquestes imatges es podran començar a enviar a partir de les nou del matí del dissabte 20 de juny i fins al diumenge 21 a les 21 hores.

Des de Vall Banc el seu director general de negoci, Gerard Albà, ha destacat que malgrat "l'entorn complicat" causat per la Covid-19 des de l'associació es mantingui la voluntat de voler tirar endavant aquesta proposta i ha animat tothom a sumar-se a la proposta enviant fotos, ja que els diners que es recaptin serviran per finançar propostes de l'associació en la lluita contra el càncer.

Per difondre la campanya diferents cares conegudes han mostrat el seu suport i que fan una crida a la ciutadania a unir-se a aquesta proposta.