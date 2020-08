Repunt d'onze nous casos de Covid-19 en les darreres 24 hores

Onze casos positius nous notificats en les darreres 24 hores fan elevar el total de casos detectats al país des de l’inici de la pandèmia a 955. Un dels malalts es troba a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, es tracta d’una dona que fa dies que està malalta, amb simptomatologia lleu i que ha estat ingressada tot i que el seu estat no és greu. La voluntat de l’ingrés és poder fer seguiment de la seva evolució.

D’aquesta manera, la xifra de persones ingressades a l’hospital per coronavirus es manté en una, ja que la dona que havia estat ingressada a principis de setmana ha estat donada d’alta hospitalària. Quant als nous casos, cal destacar que nou són contactes de casos confirmats, tant del país com de fora, segons especifiquen des de l’executiu, i altres dos són casos que de moment no han pogut ser relacionats amb els focus coneguts.

Cal afegir que malgrat hi hagi hagut en les darreres hores aquesta notificació d’onze casos nous, el total d’actius se situa en 64, és a dir, la mateixa xifra que fa tot just un dia, quan hi va haver la darrera actualització. I és que onze persones s’han recuperat, amb la qual cosa ja són 839 els pacients que han superat la malaltia. Quant a les defuncions, cal recordar que des del 16 de juny es mantenen estables en 52.