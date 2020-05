Repunt de les extorsions sexuals per internet durant el confinament

Des que es va iniciar el confinament, la policia ha detectat una cinquantena de casos de 'sextorsions', és a dir, d'extorsions sexuals a través d'internet. A través de les xarxes socials, el cos d'ordre ha recordat que diàriament es treballa per tal de controlar possibles delictes a través de la xarxa. És per aquest motiu que les autoritats han alertat de possibles perfils "massa afectuosos" que poden esdevenir futurs xantatges sexuals. Així doncs, han recordat que la millor manera de garantir la seguretat personal és fer un ús correcte d'internet. L'adreça electrònica consultesdetec@policia.ad va adreçada, precisament, a resoldre tots els dubtes al voltant d'aquesta mena de delictes.

Seguint amb les actuacions policials, les autoritats han procedit a la detenció d'onze persones durant aquesta darrera setmana (del 4 al 10 de maig). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (1) i altres delictes (6).

Entre les intervencions més destacades, es troba la detenció a la Massana d'un home resident de 19 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Els fets van tenir lloc el divendres passat, pels volts de les 23 hores, després que la policia revés una alerta per una alteració d'ordre públic a un carrer de la parròquia entre dos grups de persones. En arribar al lloc dels fets, els agents només van trobar un grup de joves, que els hi van manifestar que, per temes banals, s'hauria iniciat una forta discussió verbal on, en un moment donat, el detingut hauria amenaçat l'altre grup de joves amb un ganivet.

El cos d'ordre també va detenir aquest diumenge a Escaldes-Engordany un home resident de 39 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la integritat física. Dos dies abans de la detenció, la seva parella hauria interposat una denúncia per una presumpta agressió i amenaces després que l'home li fracturés el nas donant-li un cop amb un casc de motocicleta. El divendres passat, a més, es va controlar un home resident de 47 anys després d'agredir la seva parella en plena discussió.

D'altra banda, el Cos de Policia també va actuar a Andorra la Vella davant d'una dona no resident de 25 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública. Després de ser requerits en un domicili particular per sorolls, els agents van identificar una de les persones que es trobava dins i es van adonar que tenia una ordre vigent d'expulsió governativa del Principat.

Malgrat que el confinament ha fet baixar significativament la mobilitat al país, les autoritats també van detenir el dia 4 a Encamp un home no resident de 26 anys després de crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Així mateix, aquest diumenge, també es va detenir a les cinc de la matinada un home resident de 25 anys després de provocar danys materials i amb una taxa d'alcoholèmia d'1,40 g/l.