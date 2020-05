Rescat amb helicòpter d'un excursionista ferit a Encamp

Un equip de bombers està efectuant una operació amb helicòpter a la parròquia d'Encamp després que un excursionista d'uns cinquanta anys es torcés el turmell mentre feia el camí del Riu Blanc. El cos especial ha activat el protocol després de rebre una trucada que els alertava de la situació.

Com que l'home no es pot moure del lloc on ha caigut, els bombers l'han hagut de socórrer mitjançant el transport aeri. Després de diversos intents per l ocalitzar el punt exacte on es trobava el ferit, finalment han pogut rescatar-lo.