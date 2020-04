Respecte per la normativa en el primer matí de desconfinament

Podria ser un matí qualsevol, però no ho és. Des d'aquest dijous, els andorrans poden començar a fer vida normal després de 35 dies de confinament. Des de les 6 del matí, desenes de corredors s'han començat a deixar veure pel passeig del riu, a Andorra la Vella, respectant la normativa establerta pel comú. Duien mascaretes i respectaven les distàncies de seguretat entre ells, tot i que alguns, per desconeixement, circulaven en direcció contrària a la indicada.



Els ' runners ' més matiners s'han creuat amb els serveis de neteja que desinfectaven carrers i baranes, i altres ciutadans que ja feien cua als bancs o esperaven que obrís el supermercat. A les 9 del matí, l'hora màxima permesa pel ministeri de Salut, ja no quedava cap corredor visible per les zones on habitualment fan exercici. I és que la quotidianitat es fa latent al país: després d'una estona d'esport, tocava esmorzar.