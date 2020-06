Retencions d'entrada i sortida del Principat durant tot el cap de setmana

La reobertura parcial de les fronteres amb Espanya i França ha provocat que al llarg del cap de setmana s'hagin pogut veure cues de vehicles d'entrada i sortida del Principat per ambdós passos fronterers. Segons ha informat el Centre Nacional del Trànsit aquest diumenge, el dia en què les retencions van tenir una major durada va ser aquest divendres, després que el Govern anunciés la lliure mobilitat dels andorrans i residents cap a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran. En concret, pel que fa a la frontera hispanoandorrana, es van registrar llargues cues entre les 10 i les 16 hores. Així mateix, la frontera del Pas de la Casa va experimentar aglomeracions entre les 15.30 i les 19.30 hores.

Durant la jornada del dissabte també hi va haver una notable mobilitat de vehicles pels dos extrems del país. Mentre que les retencions d'entrada a Andorra pel costat francès començaven a les 8.30 hores i s'allargaven fins a les 13 hores, la sortida cap a Espanya començava moments més tard, a les 8.50 hores, i es donava per finalitzada al migdia, concretament a les 14 hores. Així, el dia amb menys afluència de vehicles a les dues fronteres ha estat aquest diumenge, tot i que al pas fronterer del riu Runer hi ha hagut cues de les 11 a les 14 hores, i a la frontera francoandorrana de les 8.45 fins a les 12.10 hores.

Cal recordar que els andorrans i els residents, amb la recuperació de la lliure mobilitat de l'Alt Pirineu i l'Aran, podran arribar fins a la Costa Daurada i la Costa Brava, ja que el govern espanyol ha acceptat el 15 de juny perquè passin a la fase 3 de la desescalada les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona. Això permetrà recuperar la lliure mobilitat entre les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran, Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Pel costat francès, el cap de Govern, Xavier Espot, ja va confirmar que França aixecaria les seves barreres per als andorrans també a partir d'aquest dilluns.