Retrat de les drogodependències i addicions dels adolescents europeus

El Govern ha licitat aquesta setmana un concurs públic per a l'impuls de tallers de prevenció de drogodependències adreçat als alumnes dels tres sistemes educatius, un mecanisme que s'emmarca dins del Pla nacional contra les drogodependències. La voluntat, segons expliquen, és augmentar la percepció del risc de les drogues cap als alumnes, promocionar els hàbits saludables i afavorir l'acceptació del no consum, així com oferir alternatives.



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha insistit en el fet que durant aquesta legislatura s'està reforçant el pla nacional contra les drogues, ja que s'ha introduït en el marc del Pla de salut mental. Així, al llarg del mes de desembre es començaran a obtenir els primers resultats que permetran prendre decisions de cara el 2021.



Unes decisions que haurien de tenir en compte l'evolució de les drogodependències entre adolescents que ha donat a conèixer aquesta setmana l' Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies. En resum, l'ens diu que els joves d'avui dia beuen i fumen menys que generacions anteriors, però veu amb preocupació l'augment de l'ús de medicaments per 'col·locar-se'. També preocupen, i faria bé el Govern en reorientar els tallers de prevenció, l'ús de les xarxes socials i les noves addicions al joc.



El treball de camp es fa amb una mostra de gairebé 100.000 adolescents d'entre 15 i 16 anys de 35 països europeus. El cànnabis segueix sent la substància il·legal més consumida i de més fàcil accés. "L'ús de productes farmacèutics amb finalitats no mèdiques –sense recepta o recomanació mèdica– és considerat mundialment com un problema emergent important que ha de ser monitorat", adverteix l'anàlisi de l'Observatori. Tranquil·litzants, sedants, analgèsics o anabolitzants s'utilitzen per causes diverses com millorar els efectes de l'alcohol o per millorar el rendiment escolar.



Pel què fa a l'addicció al joc d'atzar per internet, el 22% dels enquestats han jugat alguna vegada en els últims dotze mesos –especialment a la loteria però també en apostes esportives– i s'estima que el 8% han apostat a internet durant aquest període. L'Observatori veu amb preocupació aquesta tendència a l'alça, juntament amb l'ús de les xarxes socials. De mitjana, els estudiants d'aquestes edats passen entre dues i tres hores connectats entre setmana i més de sis els caps de setmana.