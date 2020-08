Reus posa en vermell el Camp de Tarragona

Després d'un parell de dies amb un creixement sostingut de contagis, la regió sanitària del Camp de Tarragona, on alguns andorrans hi tenen la segona residència, ha entrat en risc de rebrot, segons apunten les dades públiques del departament de Salut de la Generalitat catalana. El motiu: un augment de la transmissió a Reus, la segona ciutat més poblada de Tarragona, amb 104.373 habitants. Si bé fonts de la conselleria admeten un repunt de casos en aquesta localitat, també afirmen que s'està analitzant l'evolució i que, ara per ara, no s'ha decidit engegar cap mesura concreta en aquest territori.

El diagrama de risc de Reus que elabora el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocom-SC) de la UPC revela que la corba s'hauria disparat amb més de 70 casos en els últims dies i que la taxa de contagis (R) –el nombre de contagis que genera de mitjana un sol infectat– se situa entorn de l'1,5. Més preocupants són les dades que publica diàriament Salut. A la capital de la comarca del Baix Camp es van fer 682 proves PCR entre el 7 i el 13 d'agost, de les quals un total de 100 van donar positiu, i per tant l'índex de positivitat supera el 13%.

La seva R ha crescut fins a 2,22, quan aquest valor ha d'estar per sota d'1 per considerar que la transmissió en un territori determinat està estabilitzada o en vies d'estar-ho. En aquests moments, però, Reus és entre els vuit municipis amb més risc de rebrot, juntament amb ciutats d'elevada densitat poblacional com Granollers, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. La setmana passada es van confirmar 31 brots actius de covid-19 al Camp de Tarragona, amb 207 casos positius i prop de 600 contactes en seguiment a Cambrils, Vila-seca, la ciutat de Tarragona i la Selva del Camp.

"La regió del Camp de Tarragona entra en vermell després d'un parell de dies de forta pujada de contagis, concentrada sobretot a la ciutat de Reus", expliquen els investigadors, que demanen "màxima precaució" en aquesta zona. És a dir, ús de la mascareta, rentat de mans, distància de seguretat, així com limitar la interacció a grups reduïts i evitar les trobades amb grups diferents de forma consecutiva.

Més conscienciació ciutadana

L'Ajuntament de Reus ha anunciat aquest dilluns que incrementarà en els propers dies la presència d'educadors de salut al carrer per recordar a la ciutadania la necessitat de mantenir les mesures de protecció i prevenció del covid-19. El consistori reforçarà els equips en els punts de la ciutat "on es concentrin més persones i s'hagi pogut percebre que cal reforçar els missatges de prevenció bàsics per evitar contagis", segons ha apuntat en un comunicat, on es detalla que es desplegarà especialment al centre de la ciutat.