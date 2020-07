Revifen l’article que es pregunta si Andorra és “el país més lleig d’Europa”

Diversos usuaris han reaccionat aquest dimecres, per mitjà de les xarxes socials, a un article escrit l’any 2012 per un periodista establert a Sant Francisco, Alastair Bland, qui a la revista ‘Smithsonian Magazine’ titula amb la següent pregunta, ‘Andorra: el país més lleig d’Europa?’. El redactat comença amb una breu descripció d’alguns països europeus i d’Andorra en destaca els grans centres comercials. Del Pas de la Casa diu que és essencialment un complex artificial per a l’esquí i les compres, amb moltes ofertes idèntiques a les botigues i edificis que semblen abandonats. Per aquests motius qualifica la vila encampadana com “la més lletja d’Europa”.



De camí cap al centre del país, el periodista lamenta un rètol d’una multinacional nord-americana de menjar ràpid perquè “eclipsa unes vistes espectaculars”. De la resta del país, Bland critica que un entorn de camps, boscos i muntanyes, i que s’havia dedicat durant molt temps a l’agricultura, ara només es tingui notícies d’ell per l’obertura de nous ‘outlets’.



De tota manera, les desenes de comentaris que deixen els usuaris que han llegit l’article contradiuen majoritàriament el seu autor. En critiquen la “superficialitat” amb què descriu el país, enumeren alguns dels indrets que per a ells “val la pena visitar”, i algun li recorda que, per exemple, la Vall del Madriu ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.