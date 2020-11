Risc de fallida en el petit comerç i serveis al turisme

A la preocupació pel nombre de casos positius registrats i que es continuen registrant s'hi afegeix la intranquil·litat de propietaris de petits comerços i establiments com bars, restaurants i altres serveis on el turisme suposa una part important de la facturació. Es preveu que les restriccions a les fronteres i els confinaments a Espanya i França ajudin a millorar l'escenari de contagis al país. Amb una menor afectació de la pandèmia Andorra tornarà a ser una destinació segura per als turistes coincidint, previsiblement, amb l'inici de la temporada d'hivern. Però fins llavors, que pot passar?

Hi ha empreses que han esgotat els recursos per subsistir i un mes més de restriccions les podria abocar a la fallida. El teixit de petits negocis que viuen al dia, de comerços adreçats majoritàriament el turisme i d'establiments dedicats a l'hostaleria podria canviar en les properes setmanes. El tancament de bars ha provocat una reacció en cadena que ha arribat a les empreses de distribució, algunes de les quals han anunciat que tornaran a acollir-se a nous ERTOs. També alguns restaurants, davant la nova limitació de dos comensals per taula, han decidit posar empleats en ERTO. I els principals operadors que compten amb negocis a tot el país s'han redimensionat i han tancat punts de venda i reduït horaris d'obertura.

"Tinc una empleada i estic estudiant fer un ERTO, però només els tràmits de la gestoria em costen uns diners dels que ara no disposo", explica la propietària d'un petit comerç a Escaldes. En la mateixa línia es manifesten diversos responsables de bars, un dels sectors més afectats i que temen per no poder fer front al pagament de nòmines, lloguers i proveïdors.

Les mesures decretades pel Govern s'encaminen a fer que l'economia s'aturi el menys possible mentre s'estabilitza i es controla l'emergència sanitària. Tot i això, el paquet d'ajudes econòmiques del passat mes de maig i el d'ara podria no ser suficient per als negocis que han vist caure la seva facturació entre el 80% i el 100%. Pràcticament sense ingressos, podrien abaixar la persiana definitivament.