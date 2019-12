Riures, diversió i valors en el Saló de la Infància d'Encamp

El Saló de la Infància i de la Joventut d'Encamp i el Pas de la Casa ja ha obert les portes i ho ha fet amb l'objectiu de fer gaudir a infants i joves de 2 a 18 anys. Activitats lúdiques, espectacles, esport i aventura, inflables i tallers diversos esperen al jovent d'Encamp i de la resta de parròquies que es vulguin acostar al centre esportiu encampadà. Del 27 de desembre a l'1 de gener el parc romandrà obert a Encamp i del 3 al 5 de gener serà el Pas de la Casa qui acollirà una de les activitats més tradicionals del Nadal andorrà. L'horari d'obertura és de les quatre de la tarda a nou del vespre. L'entrada d'aquesta edició tindrà un cost de 5 euros i l'abonament de sis dies per a Encamp valdrà 18 euros i el de tres dies al Pas de la Casa en costarà 8. Enguany, segons el cònsol major, Jordi Torres, "volem superar els 7.000 visitants". "El saló ha canviat el model de gestió i ara són les àrees del comú de Cultura i Esports les que decideixen la línia a seguir", ha afegit. El cònsol major ha reconegut que "d'ençà que ho gestiona directament el comú, l'afluència de públic ha augmentat".

El programa del saló inclou activitats per a les diferents franges d'edat, on destaquen els tradicionals inflables, i sobretot els simuladors. En aquesta 28a edició, i aprofitant que es commemoren els 50 anys que l'home va trepitjar per primer cop la lluna, un dels simuladors transporta al visitant a la lluna i a visitar una estació espacial. Un altre dels simuladors permetrà volar en ala delta i també un altre de bàsquet.

A banda, cada dia a les set de la tarda, a l'escenari del complex esportiu, hi haurà diferents espectacles. Aquest divendres ha estat 'El poble canta'; el dia 28, 'Festa de Nadal; el dia 29, 'Raul Black'; el dia 30, 'Cataplum' i el dia 1 de gener, 'La maleta de contes'.

Una de les novetats d'enguany és la ludoteca, un servei pensat per a infants de 0 a 6 anys, plena de tobogans, inflables, tricicles, piscines de boles i una gran varietat de jocs. Segons Torres, "hem pensat en una zona per als més petits, on també introduirem un circuit de circulació viària, perquè comencin a adaptar-se". A més, arran de la certificació com a vila europea esportiva 2020, el comú d'Encamp ha preparat diferents activitats esportives. D'aquesta manera, eaquest mateix divendres i el dia 30, el MoraBanc Andorra organitzarà un camp d'entrenament amb partits guiats; el 28 i 29 serà el torn de la Federació Andorrana d'Handbol i el 31 i l'1 del Club Voleibol d'Encamp.

Pel que fa al Pas de la Casa, el saló comptarà a la sala polivalent amb una pista americana amb 25 metres d'obstacles, més de 20 activitats, jocs de gran format dels 'Jocs Encantats', inflables i simuladors d'Esquí VR. També hi haurà tallers de joieria, cuina, jardineria i dansa. Hi haurà espectacles infantils cada dia a les sis de la tarda. D'aquesta manera, el 3 de gener serà 'David el mag'; el dia 4 l'espectacle 'Cagatió' i finalitzarà el dia 5 amb l'arribada dels Reis Mags d'Orient.