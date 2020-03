Un vol repatriarà 400 temporers argentins

El ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que el treball dut a terme el Govern, juntament amb Ski Andorra, ha permès que es pugui preparar un vol amb 400 places que hauria de sortir de Tolosa en direcció a l' Argentina diumenge vinent. D'aquesta manera, ha recordat que en un principi hi havia previstos tres vols que es van haver d'anul·lar i que ara s'ha fet "un altre pas" per tal de poder repatriar 400 persones. Jover ha manifestat que s'està treballant en definir els criteris per escollir qui viatjarà, però ha emfasitzat que es prioritzarà aquells que hagin de tornar al seu país de manera més urgent.

Un cop es dugui a terme aquest vol, que segons ha dit no es confirmarà fins el darrer moment, la intenció del Govern és que es pugui "anar repetint aquesta operació fins ajudar" a tots els temporers a tornar al seu país. El portaveu de l'executiu també ha detallat que un cop es repatriï aquestes 400 persones es farà el recompte de les que encara hi ha al país, i en aquest sentit ha recordat que hi havia 1.775 temporers inscrits al registre però que "una part ja han pogut marxar".