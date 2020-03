Dues defuncions en les darreres hores eleven a dotze les morts per Covid-19

Dues noves morts, registrades al llarg d'aquest dimarts, eleven a dotze els decessos per la Covid-19 al país. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha complementat les dades que havia facilitat aquest dimarts al matí el ministre de Salut. De fet, en la seva habitual roda de premsa del migdia, Martínez Benazet havia manifestat que en les darreres hores s'havien registrat dues morts a les quals, al llarg del dia d'avui, se n'hi ha afegit dues més.



Jover també ha actualitzat les dades de l'impacte de la malaltia un cop han rebut la informació corresponent a les darreres analítiques que aquest dimarts al migdia, encara no estava disponible. Així, el total de casos s'eleva a 376, dels quals n'hi ha 354 d'actius. Cal destacar que les darreres xifres que es van facilitar aquest dilluns a la nit indicaven que hi havia 370 positius, 352 dels quals, actius.



Tal com ha destacat el ministre de Salut el nombre de persones ingressades a l'hospital és de 46, de les quals dotze es troben a la unitat de cures intensives. Altres deu persones han estat donades d'alta.