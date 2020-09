Rom cremat, havaneres i l'aforament limitat gairebé al complet

Ordino ha celebrat aquest dijous la Festa de la gent gran, organitzada pel comú, amb totes les mesures de seguretat, sota reserva. Enguany, amb format reduït, s’ha celebrat la missa, un aperitiu i a la tarda hi ha hagut un concert d’havaneres amb un tast de rom cremat. Cap a les cinc de la tarda, 28 padrins i padrines han pràcticament omplert les 30 cadires que hi havia disponibles al jardí de la Casa Pairal de la parròquia per escolar les melodies del grup ‘Petita Havana’, mentre el rom cremava a l’esquerra de l’escenari. L’acte ha comptat amb la presència d’autoritats com la consellera de comú, Cristina Montolio; la consellera general, Sandra Codina, i la presidenta de l’Associació de la Gent Gran d’Ordino, Lurdes Riba.

Precisament, Riba ha destacat la “bona sintonia” entre l’entitat i el comú, però ha lamentat que des del confinament “tot ha quedat paralitzat”. “Amb una situació normal aquí seríem 50 o 70 padrins i padrines, però el nostre col·lectiu és el més vulnerable i per això hem d’anar molt en compte”, ha explicat Riba. Un d’aquests projectes que ha quedat parat per l’emergència sanitària és “un viatge molt interessant que ja teníem preparat i que ja veurem si el podem acabar fent”.