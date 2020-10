Ros celebra la falta de proves en l'acusació contra el professor del Maria Moliner

"Sempre he partit de la presumpció d'innocència sobre aquest professor i veig amb satisfacció que no hi hagi proves". Amb aquestes paraules, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha celebrat que la policia no hagi trobat indicis que incriminin el mestre de 32 anys del col·legi espanyol Maria Moliner, que el mes de desembre passat va ser acusat de presumptes abusos sexuals a infants de 3 anys. Malgrat que "és un tema judicialitzat" i, per tant, "n'ha de parlar l'administració de justícia", l'ambaixador espera que "el cas es resolgui el més aviat possible pel bé del professor".

En l'actualitat, el docent té una ordre d'allunyament del centre escolar i, d'acord amb la normativa espanyola, "tampoc pot treballar en un altre", per la qual cosa, ha indicat Ros, "en aquests moments té una situació econòmica difícil". Amb tot, la voluntat de l'ambaixador és que el cas "acabi aviat". Quant a la investigació, que es manté oberta, no ha volgut fer declaracions després d'afirmar que "no la conec".