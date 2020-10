Ros reitera que la frontera del riu Runer continua oberta

Arran de les mesures que ha aprovat aquest dijous la Generalitat (tancament del perímetre de Catalunya durant quinze dies i també els municipis durant el cap de setmana), l'ambaixador espanyol Àngel Ros ha reiterat que la frontera hispanoandorrana continua oberta, sobretot per permetre la circulació dels vehicles que fins aquest dijous podien creuar-la durant el toc de queda (de 22 a 6 hores). Per tant, el que sí que continua vigent és la possibilitat de fer-ho per motius sanitaris, humanitaris o laborals, per exemple en el cas dels transfronterers, o també aquelles persones que vulguin anar a un territori de l'estat espanyol que no estigui ni perimetrat ni confinat i calguir arribar-hi travessant Catalunya.

Àngel Ros, que ha alertat que encara no havia tingut temps d'analitzar amb detall les mesures preses pel govern català, ha aclarit que si els catalans estan confinats al seu municipi o no poden sortir de Catalunya, no es podran desplaçar tampoc fins a Andorra. I, al mateix temps, aquest mateix confinament municipal o tancament del perímetre català també impossibilita que els andorrans o residents es puguin desplaçar a Catalunya.