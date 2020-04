Roses esgotades i una venda fluixa de llibres en un Sant Jordi de confinament

Comparar les xifres de vendes del Sant Jordi d'enguany amb les d'altres edicions seria fer trampa. La diada d'aquest dijous no ha tingut la màgia d'altres anys però la població ha fet tot el possible per vèncer un drac, que aquest 2020 ha arribat en forma de coronavirus. Com que fins dissabte passat, les floristeries no van saber que podrien vendre roses el 23 d'abril, la majoria no comptava amb l'estoc suficient i a quarts d'onze del matí ja s'havien esgotat arreu del país. Les botigues consultades, com la Floristeria del Poble d’Encamp o Magnòlia Flors d’Andorra la Vella, han assegurat que no havien tingut marge de maniobra i tot ho tenien venut sota comanda. I és que els més espavilats havien fet l'encàrrec dies abans per assegurar-se la rosa, i les cues que s'han vist en algunes floristeries, les formaven aquells que anaven a recollir la comanda.

Un dels espais de referència en la venda de llibres i roses, els grans magatzems Pyrénées, han habilitat la tercera planta de l'edifici amb una selecció de més de 500 títols i una mostra de flors per a l'ocasió. Segons el director del centre, Ivan Armengod, "hem tingut força afluència de gent durant tot el dia, però creiem que la majoria s'esperaran al 23 de juliol per fer la gran compra". Armengod ha lamentat que la població no ha pogut accedir a les més de 70.000 referències editorials amb les que compten i "la limitació de l'espai, seguint el protocol sanitari, ens ha impedit oferir un Sant Jordi com en altres ocasions".

A la botiga Llibre Idees, de l’illa Carlemany, en canvi, estaven sorpresos de la bonda venda que han portat durant tot el dia. "No esperàvem tenir tanta afluència. Altres anys potser hi havia més gent a la llibreria, però molts venien a passejar. Aquest Sant Jordi, els que entraven a la botiga era per comprar", assegurava l’encarregada. En aquest sentit, detallen que han venut al voltant d’uns 800 llibres, "que seria un 70% del que hauríem fet en altres diades". Les cues davant l’establiment també s’han fet presents degut a la limitació del nombre de clients a l’interior, i a una hora per tancar, encara hi havia molt moviment a l’entrada. "Hem venut llibres aquí a la botiga però aquest any també hem comptat amb un servei a domicili", apuntaven des de Llibre Idees.

Per a la llibreria La Puça, ha estat un Sant Jordi "molt estrany" per les condicions en què s'ha hagut de celebrar, però ha subratllat que s'ha notat que la gent tenia "moltes ganes de comprar llibres" i una certa "enyorança" per altres diades. Segons ha explicat la seva responsable, Anna Riberaygua, a la seva botiga calia reservar el llibre abans d'anar-lo a buscar i destaca que en general la gent ha tingut "molta paciència" i una actitud molt civilitzada ja que s'ha entès que es tractava d'unes circumstàncies excepcionals i que la celebració, per tant, no tindria res a veure amb altres Sant Jordis.

Les vendes, tot i haver establert aquests sistema de comanda, han "davallat molt" respecte d'un Sant Jordi habitual i el que sí han detectat des de La Puça és un canvi d'hàbits en el consum, ja que si habitualment els llibres més venuts són aquells dels quals es fa més publicitat aquest any s'ha constatat una venda més "diversa" i "més reflexiva", ha assenyalat Riberaygua. Entre els més venuts hi ha els llibres quan han guanyat algun premi, com el Pla: 'Pluja d'estels', de Laia Aguilar o també 'Boulder', d'Eva Baltasar. Entre la literatura andorrana destaquen 'De la governança d'un país', d'Antoni Morell i 'Els fills dels miners d'Adrall', de Josefina Porras. Malgrat tot, Riberaygua incideix en què la tria ha estat molt diversa.