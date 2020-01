Rossell admet certa "descoordinació" entre la policia i el COEX

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha reconegut que durant l'episodi d'intenses nevades que ha patit el Principat aquest dimecres s'ha constatat una certa "descoordinació" entre els efectius del Cos de Policia i el COEX. Tot i que no ha especificat els detalls, el ministre ha confirmat que s'ha produït alguna "petita errada" que ha donat lloc als problemes viscuts, principalment, en diferents punts de la xarxa viària del país. Aquest fet, per tant, ha servit perquè la Taula de Mobilitat hagi elaborat una anàlisi intern per veure les errades comeses i "treure consideracions positives de cara al futur".

Per reforçar el seu argument, Rossell ha posat en relleu que hi ha situacions puntuals que es deuen a causes externes i no a errors humans, ja que s'han constatat una sèrie de circumstàncies alienes que difícilment es poden evitar. El ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que l'episodi ha tingut lloc "en uns horaris no previstos" i, malauradament, "hem patit les conseqüències". A més, ha indicat que durant la jornada d'aquest dijous no s'haurien de repetir les mateixes circumstàncies i ha recordat la importància de consultar les xarxes socials per estar al corrent de l'estat de les carreteres i el trànsit abans d'iniciar un trajecte.

D'altra banda, Rossell ha informat que per a la jornada d'aquest dimecres s'han mobilitzat onze patrulles de la policia en diferents punts clau del país on normalment els problemes de circulació són habituals. Tot i això, a conseqüència de la caiguda d'arbres i desperfectes en diverses zones, aquestes mateixes patrulles s'han hagut d'anar desplaçant per garantir la seguretat dels conductors i prendre les mesures escaients. També ha manifestat que s'han sancionat diversos conductors per no dur els equipaments obligatoris, tot i que no ha especificat el nombre.

Per últim, ha informat que des de Protecció Civil s'han pres les mesures escaients pel que fa al risc d'allaus. Amb un nivell d'alerta de quatre sobre cinc, ha recordat a la ciutadania no practicar esports de muntanya mentre duri l'episodi. A més, ha indicat que s'han fet purgues en zones concretes com són Arcalís, el Pas de la Casa i Soldeu per evitar que una puntual caiguda de neu provoqui danys materials o personals durant les pròximes hores.