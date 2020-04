El SAAS demana aturar les donacions de productes alimentaris a l'hospital i al Cedre

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha demanat aquest dijous a la ciutadania que, a partir d'ara, "no ens facin arribar cap donació de productes alimentaris", ja que l'hospital i el Cedre s'estan preparant perquè durant els pròxims mesos es pugui compatibilitzar una certa capacitat d'hospitalització de malalts per Covid-19 i, a la vegada, es produeixi una reactivació de tota l'activitat hospitalària no relacionada amb la malaltia. Per això s'ha decidit limitar l'entrada de qualsevol producte que no sigui estrictament necessari per portar a terme activitats sanitàries.

És per aquest motiu, i amb la voluntat de garantir la posada en pràctica de les dues tipologies d'activitats, que el SAAS ha assegurat que s'hauran de protegir les mesures de seguretat, tant pel que fa al personal sanitari com als malalts que ingressin per patologies habituals.

Durant aquest darrer mes i mig en què el país conviu amb la pandèmia, el SAAS ha rebut una gran mostra de solidaritat per part de la població, i se'ls ha fet arribar diferents productes alimentaris per part d'empreses i de particulars tant per als professionals sanitaris com per als malalts. Ara, per tant, és essencial garantir la protecció dels malalts del centre hospitalari.