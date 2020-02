L'hospital descarta que la noia de 15 anys aïllada tingui coronavirus

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS ) ha informat aquest dijous que s'ha activat la 1a fase d'aïllament a una noia resident de 15 anys que una ambulància ha anat a buscar al seu domicili provinent de Milà. Després de la primera valoració, el SAAS ha anunciat que el personal mèdic de l’hospital descarta aquest cas com a possible sospita.



A més, el SAAS també informa que les proves de sospita de coronavirus de la dona resident de 30 anys provinent de Xangai han donat negatiu, i properament serà donada d'alta del centre hospitalari.



D'altra banda, el SAAS ha habilitat una ala a la segona planta de l'hospital per tal de disposar de llits lliures en qualsevol moment, i així evitar la saturació del Servei d'Urgències, atenent la situació actual de l' epidèmia de Covid -19. En un comunicat, el SAAS explica que aquesta acció ja estava prevista en els seus protocols i permet proveir d'un espai segur a pacients i professionals.



A més, informen que es podria donar un augment de casos en investigació que requereixin ingrés fins a descartar la malaltia, ja que és un període on coincideixen les vacances escolars amb la temporada alta turística.