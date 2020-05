El SAAS elabora un pla per recuperar l'activitat a les instal·lacions sanitàries

El SAAS ha dissenyat un pla per recuperar l' activitat quotidiana de les instal·lacions sanitàries a partir del proper dilluns 18 de maig. Segons expliquen en un comunicat, l'objectiu és reprendre progressivament l'activitat ajornada amb les màximes garanties de seguretat, ja que els entorns sanitaris seran un dels focus on hi haurà un risc més alt que l'epidèmia pugui rebrotar.

Tal com informen des del SAAS, el pla incorpora mesures de seguretat molt estrictes, tant per als pacients com per als professionals. Dins d'aquest marc s'han de prioritzar noves formes d'atendre als malalts on ha de guanyar molta importància l'atenció sanitària a distància, l'hospitalització a domicili, i la incorporació de l'ús de noves tecnologies i sistemes d'informació. Per tant, cada servei i especialitat del SAAS ha fet una identificació i categorització de les patologies més comunes basant-se en la necessitat d'abordar-les amb més o menys priorització. També s'ha dut a terme l'anàlisi de la remodelació d'espais i dels circuits organitzatius assistencials i de suport administratiu i logístic per a implementar aquesta nova activitat adaptada a les normes de seguretat establertes.

Pel que fa a l' hospital, la planificació comprèn la disponibilitat permanent i ampliable de llits per a potencials malalts per coronavirus i la possibilitat d'una obertura esglaonada de llits d'UCI més enllà de la capacitat habitual. A més, en aquest pla també està contemplada una nova aproximació al Cedre perquè pugui garantir una bona atenció centrada en la persona.

Quant a les visites a consultes externes, tant a l'hospital com als centres d'atenció primària, només hi podrà haver un acompanyant per usuari, s'haurà de ser puntual a l'hora programada i es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit. A més, caldrà mantenir la distància de seguretat entre 1,5 i 2 metres, utilitzar mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar i en sortir.