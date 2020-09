El SAAS restringeix l’horari de visites i el nombre d’acompanyants a l’hospital

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), conforme el decret que li atorga la potestat per fer-ho, ha restringit el nombre i horari de visites als pacients que es troben ingressats a l’hospital, amb la finalitat de mirar de reduir el risc de contagis de Covid-19. Segons explica el SAAS en un comunicat, pel que fa a les visites, a partir de l’1 d’octubre el nou horari és de 12 a 15 hores i de les 18 a les 21 hores.



L’ús de la mascareta és obligatori per part tant del pacient com de la persona que fa la visita i s’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat entre ambdós.



Pel que fa als acompanyants, incloent pernoctacions, només autoritza l’accés en cas de pacients menors d’edat o amb discapacitat i/o baixa autonomia. En qualsevol dels dos casos, visites i acompanyants, només hi pot haver una persona simultània a l’habitació per a cada pacient ingressat per garantir les mesures de protecció i seguretat tant de pacients com del personal que hi treballa.



L’ens també informa que es registraran les dades de totes les persones que entrin a les habitacions per poder detectar els contactes en el cas que el pacient s’infectés de SARS-CoV-2. Finalment, abans d’anar a l’habitació el visitant o acompanyant s’ha de dirigir a la recepció general on rebrà les indicacions pertinents. A partir d’aquesta data no es podrà accedir a l’hospital per la porta d’entrada del Servei d’Urgències.