El SAD es vol avançar a un possible increment de la demanda

El Servei d'Atenció Domiciliària ( SAD) ha atès des de començament d'any un total de 263 persones i actualment fa el seguiment de 170 usuaris, 72 dels quals són casos nous. En aquest mateix període s'han donat de baixa 93 usuaris, ja sigui perquè la persona ha millorat i no necessita aquest servei; per defunció, o perquè ha estat derivat a altres serveis més especialitzats. Les xifres de persones ateses són "molt estables" en el temps, destaca la cap de l'àrea de Serveis Sociosanitaris, Montserrat Gil, afegint que el total de persones en plantilla per atendre els usuaris és de 32.

El servei també s'ha vist impactat per la crisi sanitària i, des de l'inici de la pandèmia es van aturar temporalment els serveis d'acompanyament i el d'aquells usuaris dels quals els familiars se'n podien fer càrrec. Es va prioritzar les persones que vivien soles o que no tenien família al país i també es va atendre diferents usuaris dels centres de dia tenint en compte que van tancar i es van quedar sense servei, una situació que a hores d'ara es torna a donar. De fet, ara com ara el SAD dona servei a 50 persones de centres de dia i tenint en compte que sembla que la reobertura encara pot tardar, de cara al mes de setembre es vol valorar la possibilitat d'incrementar el personal del SAD, per poder donar resposta a les necessitats que hi pugui haver. En aquest sentit, Gil destaca que a hores d'ara no hi ha llista d'espera però que volen "avançar-se" i disposar dels recursos necessaris en cas que fos necessari atendre més persones o cuidar-les més hores. Així, Gil fa èmfasi en el fet que segons com evolucioni la pandèmia el SAD serà un servei que caldrà potenciar. A més, veient el perfil dels usuaris, els responsables consideren que cada vegada hi haurà una major demanda de més hores d'atenció i volen avançar-se a aquesta situació.

Des del SAD destaquen, a més, la "bona col·laboració" amb els diferents serveis domiciliaris privats amb els quals comparteixen diferents atencions domiciliàries, ja que on no arriba el personal del Govern es compta amb la col·laboració d'aquestes empreses privades. En aquest sentit, la cap de l'àrea de Serveis Sociosanitaris explica que la mitjana d'atenció és de dues hores per usuari però que hi ha casos en què el personal acompanya la persona moltes més hores i, quan hi va haver la pandèmia, hi havia persones a les quals se'ls donava servei fins a vuit hores. A més, quan els efectius del SAD no treballen, els serveis privats atenen aquestes persones si el cal.

I quin és el perfil de l'usuari del SAD? Majoritàriament són persones que viuen soles o que la família no se'n pot fer càrrec; persones en el procés final de vida que volen seguir vivint al seu domicili; aquells que necessiten suport per continuar vivint a casa seva i també es dona suport als cuidadors perquè puguin dur a terme l'atenció diària. Sobretot es tracta de gent gran, però cal també subratllar que el servei atén ara com ara 26 persones menors de 60 anys, en molts casos, puntualitza Gil, amb traumatismes.

Des del SAD es dona suport a tasques d'higiene i cura personal; ajuda físico-motriu per aixecar del llit persones, enllitar-les, caminar, etcètera; cura i control de l'alimentació; supervisió de la presa de medicació; suport en hàbits de la vida diària; l'acompanyament fora de la llar, per exemple, per anar al metge, i també orientació i suport de les persones cuidadores.