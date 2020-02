El SEP celebra “a mitges” els 25 edictes per cobrir les vacants de professors

El Sindicat de l’Ensenyament Públic ( SEP) celebra “a mitges” la convocatòria de 25 edictes per cobrir places vacants de professors i tècnics especialitzats, ja que encara quedaran més de 200 eventuals, xifra que es considera un abús de l’interinatge per part de l’administració pública, segons informa aquest dijous en un comunicat.

“Celebrem que es vagin consolidant places, però no al ritme que s’està fent ni amb les condicions que s’han de presentar els eventuals”, ha manifestat la secretària general, Anna Mundó, que afegeix que “s’ha fet un abús de l’interinatge al llarg d’aquests anys que se n’ha anat de les mans de tothom”.

És justament per això, també, que un dels punts del programa que va presentar la nova junta del SEP a l’assemblea celebrada el setembre passat era una defensa més ferma dels treballadors eventuals, explica el sindicat. En aquest sentit, el SEP ha apuntat que 25 places no són suficients. Així, ha aprofitat per explicar que s’han fet propostes als ministeris d’Educació i de la Funció Pública per millorar la situació dels eventuals, com seria la creació d’una borsa de treball transparent o el disseny d’una carrera professional, les quals s’estan estudiant.

Una altra de les demandes que fa el SEP, a més d’ampliar el nombre de places a consolidar, és que els eventuals puguin participar en la convocatòria interna en comptes d’haver d’esperar a la segona o tercera convocatòria, ja externes. La junta del SEP defensa que el règim laboral del personal eventual es regula a partir de la Llei de la funció pública, per tant “és personal de la casa” i hauria de poder concórrer amb igualtat de condicions que el funcionariat i el treballador públic indefinit.

En aquest punt, es recorda que molts eventuals compleixen amb funcions que ni les lleis ni els reglaments preveuen, com per exemple exercir tutories. És per això que Mundó afirma que “sort en tenen de tants bons professionals que s’estimen la seva feina i el sistema per sobre de les seves condicions laborals”.

Finalment, des del SEP també es valora que entre els 25 edictes es troben a faltar algunes especialitats i departaments que compten amb molts eventuals, i es confia que s’obrin properament.