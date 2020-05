El SEP, crític amb la gestió feta per Educació

El Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) ha posat en relleu un seguit de mancances que creuen que s'estan donant en la relació amb el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. En aquest sentit, entre d'altres, han lamentat "la manca de negociació i les imposicions". Així, posen en relleu que "ni el SEP ni cap representant dels professionals del sector de l’educació (que se sàpiga) ha estat consultats i les decisions s’estan prenent sense cap consens amb la comunitat educativa". Afegeixen que s'estan assabentant pels mitjans de comunicació de "la majoria de les qüestions que afecten el col·lectiu".



També volen posar en relleu el sentiment "cada dia més acusat, que la feina de col·laboradors educatius, mestres i professors és menystinguda i denigrada per les autoritats". Afegeixen que "agraeixen les paraules de la ministra sobre aquestes professions, però són insuficients". A més, corroboren "la sensació de desorganització en la presa de decisions" i assenyalen que des del començament de la crisi sanitària ha mancat "lideratge" per part del ministeri, de qui constaten "la desconnexió" amb la realitat de les aules (virtuals).



També critiquen l' hora suplementària que el ministeri ha anunciat de cara al curs vinent que hauran de fer els docents. Així, assenyalen que el col·lectiu educatiu creu "necessari el compromís i l’esforç suplementari per ajudar als alumnes", però lamenten "les formes i que un cop més s’imposi una voluntarietat obligatòria i els treballadors de l’educació hagin de fer una hora extra gratuïta".



I pel que fa a la connectivitat per part de les famílies, i malgrat les paraules de la ministra davant la comissió legislativa assegurant que s'ha garantit, el SEP constata que a dia d’avui encara hi ha famílies en llista d’espera per rebre aquestes ajudes. Ara bé, des del sindicat s'ha posat en relleu la "ràpida adaptació" dels docents a les eines telemàtiques, que s’ha fet de "forma autodidacta i produint la sensació d’abandonament del col·lectiu, en certs moments ha estat molt acusada".



Finalment, manifesten que pel que fa al retorn a les escoles, "els dubtes són cada vegada més acusats". Aixi, diuen que entenen que "la gestió d’aquesta crisis és complexa però, sense comunicació directa i deixant els interrogants oberts durant tant de temps, es genera molta incertesa i angoixa, no només al col·lectiu de mestres i professors, sinó també a les famílies del país". I expressen els ganes de tornar a les aules per restablir el contacte directe amb els alumnes.