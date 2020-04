El SEP posa de manifest que l'escolaritat telemàtica genera "problemes" a les llars

El Sindicat d'Ensenyament Públic ( SEP) ha manifestat aquest dimarts la seva posició respecte a la roda de premsa que la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, va fer aquest dilluns. Així, ha posat de manifest que l'escolaritat a casa genera "molts problemes" a les llars ja que, "en molts casos, s'ha de compaginar amb la feina dels adults, s'han de fer servir tecnologies i no és evident gestionar tasques, documents, impressions, horaris i material". En canvi, segons el sindicat, els docents "semblen més organitzats".

D'altra banda, pel que fa al servei de guarda, el SEP denuncia manca d'informació. "Encara no tenim notícies sobre com ha anat aquest primer dia i, a més, les persones afectades se'n van assabentar a través dels mitjans de comunicació i fins aquest dilluns no s'hi van posar en contacte", asseguren.

Per un altre costat, el sindicat es mostra satisfet amb la decisió de mantenir el calendari escolar tal com estava plantejat. "Pensem que és la millor opció de moment tenint en compte la situació excepcional que estem visquent", afirma el comunicat del SEP. Pel que fa les proves finals d’alguns cursos, "esperem més detalls dels centres afectats, en aquest cas Formació Professional i Batxillerat, per veure com es tancarà el curs".