SOS dels treballadors del Punt de Trobada

Els treballadors de Punt de Trobada han difós aquest dimarts un comunicat per mitjà del qual exposen públicament el seu “estat d’inquietud, angoixa i desesperança”. Segons descriu el comunicat, els fets són “la utilització del personal amb promeses que no s’ajusten a la realitat i; la fi de la nostra vida laboral, puix una gran part de tots nosaltres va començar el seu projecte al Centre Comercial Punt de Trobada i difícilment en trobarem una altra”.



També volen fer constar que des de les administracions públiques no els han fet cas: “malgrat els treballadors ens hem dirigit des de l’inici del procés a les administracions púbiques, als seus representants i als cònsols, per exposar-los el nostre neguit pel futur laboral, el cert és que, a data d’avui cap persona que ocupa un lloc de responsabilitat pública al país, tant en l’àmbit polític com social, s’ha dirigit als treballadors per interessar-se pel nostre futur laboral. Ans al contrari. Reina un silenci total!. Es poden fer moltes lectures del silenci. En aquest cas, les paraules no calen”.



Els treballadors entenen que entre la plantilla, hi ha una franja de persones que superen els 50 anys, “que tindran moltes dificultats per incorporar-nos al mercat laboral”. I avisen que amb el tancament del Centre Comercial, hi haurà famílies senceres que es quedaran sense treball, en un país on el nivell de vida és molt elevat i les ajudes de les administracions són limitades”.



El comunicat conclou que la plantilla està “amb l’ai! al cor cada dia, esperant una data!”, i que en definitiva, “els dies passen i les inquietuds s’agreugen i l’angoixa ha entrat a les nostres llars. La pressió que es viu cada dia amb els companys, clients, proveïdors, familiars i amics és molt gran i a vegades difícil de portar. Tot s’ha convertit en un mal son!”.