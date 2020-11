Saetde gestionarà novament els pisos per a temporers al Pas

Saetde tornarà a gestionar les unitats immobiliàries de Gevivasa, propietat del comú d’Encamp, a l’edifici situat a la zona de la Solana del Pas de la Casa i que es destinen a temporers que venen a treballar al poble encampadà durant la temporada d’hivern. La societat pagarà per aquesta concessió administrativa, que té una durada de sis mesos, un preu de 46.800 euros.

La resolució d’aquesta concessió ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del principat d’Andorra (BOPA) i, d’aquesta manera, Saetde torna a gestionar aquests habitatges com ja ho ha fet en temporades anteriors. Es tracta de quinze pisos d’entre una i tres habitacions.

D’altra banda, cal destacar que la corporació comunal ha tret un concurs públic per a l’adjudicació del servei de transport de passatgers per a la temporada d’hivern al Pas de la Casa. Les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes abans del 10 de desembre. Cal recordar que aquest és un servei que es posa en funcionament cada any per connectar les diferents parts del poble.