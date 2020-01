El Saló de la infància i la joventut preveu superar els 7.000 visitants

El Saló de la infància i de la joventut d'Andorra a Encamp i el Pas de la Casa torna aquest Nadal amb l'objectiu d'oferir als infants i joves d'entre 2 i 18 anys l'oportunitat de gaudir d'activitats, espectacles lúdics, esportius i d'aventura, durant les vacances nadalenques. El saló obrirà portes del 27 de desembre a l'1 de gener a Encamp, mentre que del 3 al 5 de gener es desenvoluparà al Pas de la Casa. L'horari d'obertura serà de les 16 a les 21 hores. L'entrada d'aquesta edició tindrà un cost de 5 euros i l'abonament de sis dies per a Encamp valdrà 18 euros i el de tres dies al Pas de la Casa en costarà 8. Enguany, aquest esdeveniment organitzat pel comú d'Encamp i Andorra Turisme, preveu superar els 7.000 visitants.

El programa inclou diverses activitats per a les diferents franges d'edat, que estaran dividides per zones. En cas del Saló d' Encamp, que es realitzarà al complex, a les sales de festes i de congressos, s'hi duran a terme activitats per a fer amb els 'Jocs Encantats', on a partir de quatre contes tradicionals, els infants podran fer xanques amb escombres, jocs de construcció o maquillar-se del seu personatge preferit entre d'altres. A més, en aquesta zona també hi haurà simuladors, enguany el 'Moon Exploring', que permetrà visitar l'estació espacial internacional i fer un passeig per la Lluna, el 'Virtual Wingsuit 360', per fer un vol virtual o el 'Basket VR', on es podrà realitzar una competició de tirs lliures. A banda, cada dia a les 19 hores hi haurà un espectacle a l'escenari de la sala de festes. S'iniciarà el dia 27 amb 'El poble canta', el dia 28 serà el torn de 'Festa de Nadal, el dia 29 hi haurà 'Raul Black', i s'acabarà el dia 30 amb l'espectacle 'Cataplum' i el dia 1 de gener amb 'La maleta de contes'. Tanmateix, a la sala de congressos cada dia també hi haurà diferents tallers.

Pel que fa a la sala de gimnàstica del complex, s'hi ubicarà la ludoteca, pensada per a infants de 0 a 6 anys, repleta amb tobogans, inflables, tricicles, piscines de boles i una gran varietat de jocs. Com a novetat en aquesta edició, també es muntarà un circuit d'educació viària. Enguany, també serà la primera vegada que a la sala polivalent, on hi haurà inflables, s'hi col·locarà una pista americana amb 50 metres d'obstacles. A més, al camp de futbol annex, cada dia es realitzaran tornejos de 'Roller ball' pels majors de 9 anys. Les activitats a Encamp finalitzaran amb les activitats esportives. Els dies 27 i 30 el MoraBanc Andorra organitzarà un camp d'entrenament amb partits guiats, el 28 i 29 serà el torn de la Federació Andorrana d'Handbol i el 31 i l'1 del Club Voleibol d'Encamp.

Ja al Pas de la Casa, el saló comptarà a la sala polivalent amb una pista americana amb 25 metres d'obstacles, més de 20 activitats, jocs de gran format dels 'Jocs Encantats', inflables i simuladors d'Esquí VR. A banda, cada dia s'organitzaran tallers de joieria, cuina, jardineria i dansa. Pel que fa a la sala de conferències, es realitzaran espectacles infantils a les 18 hores, que començaran el 3 de gener amb 'David el mag', seguiran el dia 4 amb l'espectacle 'Caga tió' i finalitzaran el dia 5 amb l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Finalment, la sala d'arts marcials serà l'escenari de la ludoteca que igual que a Encamp, també comptarà amb el circuit d'educació viària. Ambdós salons, a més, comptaran amb servei de guardaroba, botiga de llaminadures i servei de bar.