Saltant-se les normes al volant amb nocturnitat

El Cos de Policia ha procedit, aquesta setmana passada, a set detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. La majoria tenen un denominador comú, i és que són comesos per nois de matinada. També destaca que més de la meitat no ho siguin com a conseqüència de controls rutinaris, sinó perquè els subjectes de l'arrest hagin infringit el Codi de circulació.

Quatre dels detinguts tenen entre 22 i 25 anys. Hi ha dos positius, un d'un home de 42 anys que dona 1,23 g/l a les 9.30 hores i un altre, d'un home de 39 anys que dona 2,10 g/l a les 16.40 hores. La resta es cometen de matinada, entre la 1 i les 4.15 hores. I de tots els comesos de matinada, només un és perquè els agents aturen el vehicle en un control rutinari d'alcoholèmia. La resta se sotmeten al test perquè infringeixen el Codi de circulació.

D'aquest darrer grup, destaca el positiu d'un resident de 25 anys, que a les 2 de la matinada dona un positiu de 2,47 grams d'alcohol per litre de sang, quan el topall perquè l'arrest es produeixi per la via penal és de 0,80 g/l. L'informe de detencions difós pel Cos de Policia no especifica quina infracció ha comès.

Finalment, només una de les set detencions no ha estat per alcoholèmia sinó per un positiu a la prova de tòxics salivar.