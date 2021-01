Salut anuncia una nova mort a Sant Vicenç d'Enclar i cinquanta nous contagis

El Govern ha anunciat aquest dijous una nova mort per coronavirus. Es tracta d'una dona de la residència geriàtrica Sant Vicenç d'Enclar. Amb aquest nou decés, el nombre de defuncions ja s'eleva a 88 des de l'inici de la pandèmia i és el segon que es produeix arran del brot al centre sociosanitari.

A més, durant les darreres 24 hores, el ministeri de Salut ha notificat 50 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals se situa en 8.868, dels quals 8.011 corresponen a la segona onada. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell s'ha registrat una nova alta i, per tant, el nombre total de persones ateses és de 28. D'aquestes, 23 (+1) continuen ingressades a planta i hi ha 5 (-2) persones a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 4 d'elles requereixen ventilació mecànica.

Actualment els casos actius se situen en 689, és a dir, 28 més que durant aquest dimecres. A la planta Covid del Cedre hi ha 20 pacients ingressats (-1), dels quals 8 procedeixen de Salita (-1), 11 de Sant Vicenç d'Enclar i un de la residència l'Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 10 aules estan sota vigilància activa –una de manera total i nou de manera parcial– i 15 en vigilància passiva.