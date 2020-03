Salut manté aïllades una cinquantena de persones i està pendent de dos possibles casos

El ministre portaveu, Eric Jover, acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han actualitzat aquest divendres la xifra de persones confinades i sospitoses de patir Covid-19. Segons ha detallat Martínez Benazet, actualment hi ha en aïllament domiciliari 35 alumnes –cap d’ells amb símptomes–, que van tenir contacte amb els dos mestres que van patir sense saber-ho coronavirus. També hi ha cinc professors, dos dels quals han mostrat algun símptoma però encara no se’ls ha fet cap prova i 14 professionals de la salut que han tingut contacte amb la dona de 87 anys que va donar positiu de Covid-19. El ministre de Salut ha admès que la situació “en el nostre entorn no està gens controlada perquè és molt difícil aturar un virus”, i que les mesures que s’estan prenent i les recomanacions que fem són “per evitar pics de malalts que provoquin un col·lapse al sistema sanitari”.

Pel que fa a les persones ingressades, Benazet ha puntualitzat que la dona de 87 anys que va donar positiu “ja no té febre, només una mica de tos” i que el nivell d’oxigen a la sang és l’òptim per evitar una pneumònia. El seu fill segueix ingressat a l’hospital pendent dels resultats que confirmin si seria el tercer cas de coronavirus al Principat. D’altra banda, s’ha comunicat que hi ha una persona amb aïllament domiciliari per haver estat en un funeral a Igualada, on va coincidir amb un cas positiu del virus i en la mateixa situació hi ha un treballador del Cedre que també va tenir relació amb un altre positiu.

A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha, a banda, una persona ingressada procedent de Madrid amb sospita de coronavirus i un darrer home a l’UCI amb observació especial perquè presenta un quadre pneumònic greu que, de moment, no ha estat diagnosticat amb el virus. En aquest sentit, el màxim responsable de la cartera de Salut ha remarcat que “encara no es pot parlar de transmissió comunitària fins que no es confirmin diversos casos positius”. Preguntat sobre el contagi de la dona de 87 anys, Martínez Benazet ha recordat que, “com que no tenia constància d’haver tingut contacte amb algú que pogués tenir el coronavirus, va accedir a l’hospital a través del metge de capçalera”. El ministre també ha informat que l’equipament necessari per fer proves de Covid-19 al Principat arribarà a finals de mes.

Martínez Benazet ha avançat que aquest divendres tindrà una reunió amb el Col·legi de Metges per traçar “un bon pla de contingència”. “S’està treballant perquè els estudiants d’infermeria de tercer curs i els professionals de la salut de l’administració que estiguin capacitats per fer tasques sanitàries puguin reforçar l’equip hospitalari si sorgeix la necessitat”, ha dit. També la Creu Roja Andorrana s’ha posat a disposició del Govern.

Comunicació i prevenció

El ministre portaveu ha anunciat que a partir d’aquest mateix divendres es faran compareixences diàries a les 12 i a les 20 hores per tal de mantenir “la dinàmica de transparència adoptada” i comunicar a tota la població les accions que es van adoptant, així com actualitzar puntualment també la informació sanitària. Ha reiterat les mesures d’higiene recomanables, canviar els hàbits socials i evitar el contacte estret entre la població, evitar anar amb nens a les zones recreatives ni a casa d’amics i especialment reduir al màxim les visites dels infants a la població de risc, com gent gran o persones amb patologies cròniques.

Jover ha confessat que “serà difícil arribar a tothom si es produeix un pic de coronavirus, aquí i arreu del món”. És per això que ha insistit en no fer viatges innecessaris, sortir a comprar a les hores amb menys afluència de gent i disminuir l’ús del transport públic. Malgrat no haver cap restricció a la frontera, ha demanat els ciutadans andorrans que tornin al país provinents de Catalunya o la resta d’Espanya que “facin un confinament voluntari de 14 dies per prevenir qualsevol possible brot”.

Consciència dels partits polítics

Des dels partits polítics han volgut mostrar el seu suport a les mesures que ha pres el Govern. En aquest sentit, des del PS han reiterat aquest posicionament, que ja van expressar dijous i des de Terceravia+Unió Laurediana+Independents han expressat a través de les xarxes socials el “ple suport” a l’executiu “per les mesures preventives preses” i també han agraït la tasca feta pel personal sanitari. Des de Demòcrates han manifestat que “recollint les paraules” del cap de Govern aquest dijous cal “calma davant una situació excepcional” i apel·len “a la solidaritat”. Per la seva banda, des de Liberals també mostren el seu suport al Govern i al Consell General per les decisions preses per “minimitzar la propagació i els efectes del Covid-19”. Des de Progressistes-SDP exposen que “en situacions d’excepció no hi ha d’haver cap escletxa partidista en el suport a les institucions i organismes que tenen la responsabilitat d’administrar i gestionar el país”.