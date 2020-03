Salut avança que el confinament pot durar “unes quantes setmanes més”

Des de casa seva, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut a través d’una videoconferència per actualitzar les dades referents a la crisi de la Covid-19. Martínez Benazet ha admès que “ningú creu que en quinze dies això estarà resolt” i ha afegit que “haurem de seguir amb les mesures actuals vàries setmanes més i reforçar-les si cal per anar aplanant el pic de casos”. El ministre calcula que es pot arribar al pic de contagiats en un mínim de 7 dies i un màxim de 14, i es pot arribar a produir un segon pic “depenent del compliment de les mesures establertes per part de la ciutadania”. En relació amb això, ha destacat que el SAAS ha dissenyat un pla de contingència, format per tres fases segons el nombre de persones infectades que requereixen atenció mèdica, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos. El màxim responsable de la cartera de Salut ha puntualitzat que “ara mateix estem a la primera fase, amb pocs pacients ingressats, però estem alerta perquè els casos creixen ràpidament”. En la fase més greu, ha dit el ministre, “es pot arribar a disposar d’uns 100 llits a l’hospital i habilitar hotels per acollir més gent”, i ha afegit que “l’àrea de reanimació es podria convertir en una segona sala UCI amb 6 llits més i ventilació mecànica per a una vintena de persones”.

Des del ministeri de Salut s’han mobilitzat estudiants d’infermeria, medicina i personal vinculat al món sociosanitari, però de moment no han cridat personal jubilat ja que, segons Martínez Benazet, “els experts ho desaconsellen, i si fossin requerits, estarien a segona o tercera fila d’actuació sense tenir contacte amb els pacients”. Pel que fa a la provisió de mascaretes i bates, “n’hi ha suficients per als pròxims dies” i “des dels països veïns s’ha garantit l’arribada del material pendent”. En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que les persones que, per iniciativa voluntària, estan fent mascaretes, es poden posar en contacte amb el conseller general, Roger Padreny, a través de l’adreça mascaretesandorra@gmail.com.

Sobre el nombre de casos, Martínez Benazet ha remarcat que “no han diferit respecte a les dades de les darreres hores”. Així, hi ha 75 casos de coronavirus acumulats, 74 dels quals són actius, i un va ser donat d’alta. Creu que entre 3 i 4 pacients seran donats d’alta en les propers 48 hores després que el primer dels dos resultats de les anàlisis donés negatiu, “per la qual cosa s’alliberaran alguns llits”. Un total de 60 persones contagiades estan sent tractades a domicili, 24 de les quals són professional de la salut. D’altra banda, hi ha una vintena de persones ingressades a l’hospital, dotze de les quals tenen Covid-19 i estan a planta, i dos es troben a l'UCI en estat greu. A més, hi ha vuit malalts ingressats sota sospita de tenir la malaltia. En relació a les persones en estat greu, una d’elles té 50 anys i va desenvolupar una pneumònia a l’hospital quan estava a planta; pel que fa a l’altre, té més de 80 anys i la seva situació és greu. El ministre també ha destacat el cas d’un pacient amb una patologia crònica, que es trobava a la fase final de la seva vida i que “no requereix ja de ventilació mecànica perquè seria contraproduent pel seu estat”.

Martínez Benazet també ha actualitzat les dades dels pacients del Cedre. Ha afirmat que hi ha 11 persones sota sospita i dues confirmades que es troben a la cinquena planta del centre sociosanitari. La resta de plantes, així com el personal que hi ha a l’hotel, no presenten símptomes. A l’espera que s’acabi de dissenyar, el ministeri està pendent de començar un assaig clínic coordinat per l’epidemiòleg Oriol Mitjà, en el qual hi participarien tots els pacients del centre sociosanitari El Cedre, amb una fórmula d’antibiòtics i d’antiretroviral per als casos més greus.

Davant del neguit d’alguns ciutadans, Martínez Benazet ha descartat que el virus es pugui transmetre a través dels aliments, però ha insistit en mantenir les mesures de precaució higiènica bàsiques i la utilització de guants d’un sol ús per agafar el menjar, fer servir els carros de la compra, i ha recordat que “només cal una persona per anar a comprar”.