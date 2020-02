Salut fa una crida a la calma davant el coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha fet una crida a la calma davant el fet que el coronavirus s'estigui estenent per diferents països i continents i ja s'estigui, gairebé, en la fase de declaració de pandèmia. En aquest sentit, ha recordat que hi ha moltes infeccions víriques que provoquen també molta mortalitat, com pot ser la grip. Malgrat fer aquesta crida a la calma, Benazet ha manifestat que cal "estar preparats" i per aquest motiu ha avançat que si bé de moment les recomanacions són les que ja s'havien establert, sí que es posaran sobre la taula "algunes precaucions afegides" per si finalment es decreta la pandèmia. Aquestes mesures es plantejaran en el consell de ministres d'aquest dimecres.

El titular de Salut ha recordat que segueix treballant en l’adaptació del protocol específic d’actuació davant d’un possible cas d’infecció per coronavirus a Andorra als marcats per l’OMS. El protocol va ser desenvolupat conjuntament pel consell assessor sobre la patologia infecciosa, el grup d’infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut. També s’ha creat una taula interministerial per coordinar i gestionar l’actuació, que es reuneix setmanalment, recorden des del Govern.

Pel que fa a les recomanacions als viatgers que retornin de zones en les quals hi ha transmissió comunitària autòctona del coronavirus, es recorda que només han de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències 116 si no es troben bé o si en els 14 dies següents a la tornada tenen febre, malestar o simptomatologia respiratòria de qualsevol gravetat o han estat contacte d’un cas.

Durant els 14 dies posteriors a la tornada d’un viatge a les zones amb transmissió comunitària es recomana el control de la temperatura cada 12 hores i el manteniment de les mesures d’higiene bàsica i de rentat de mans, evitar el contacte estret amb persones més vulnerables (persones grans, malaltes, embarassades...) i mantenir la distància interpersonal.

Martínez Benazet ha remarcat, també, que “ l’hospital està perfectament preparat per atendre aquests casos, amb habitacions d’aïllament i professionals molt ben formats” i, de fet, ha recordat que es va haver d'activar el protocol en un cas de sospita que finalment va resultar ser negatiu.

El ministeri d'Afers Exteriors demana a aquells ciutadans que hagin viatjat a aquestes zones que es posin en contacte amb el telèfon d’emergències consulars, al 324 292. També es recomana que totes les persones que tinguin planificat viatjar facin servir el registre de viatgers disponible al web.

Des de Salut es recorda que el protocol d’actuació ha estat distribuït a tots els professionals de la salut del país, i que a més es pot consultar al web del ministeri.

El grup de treball està en contacte constant amb les autoritats sanitàries internacionals per actualitzar i adaptar els protocols a les recomanacions de l'OMS sempre que sigui necessari.