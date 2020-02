Salut desaconsella viatjar a les zones més afectades pel coronavirus

El ministeri de Salut ha reiterat aquest dimecres, després que hagin arribat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell dues sospites de coronavirus, la crida a la calma a la població tot recordant un seguit de recomanacions tant als viatgers com davant una sospita de contagi. El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat que es “desaconsella els desplaçaments” als llocs més afectats pel coronavirus, és a dir, a la Xina, el Japó, Singapur, Corea del Sud, l’ Iran i les regions italianes del Piemont, Vèneto, Llombardia i Emília-Romanya. En aquest sentit, ha destacat que cal evitar viatjar-hi i, si per causes de força major, s’hi ha d’anar es recomana prendre un seguit de mesures com ara mantenir un metre de distància de les persones (ja que el virus es contagia per via aèria), fer servir mascareta en cas d’aglomeracions i unes mesures d’higiene bàsiques, com rentar-se les mans.

Benazet ha recordat que el consell assessor sobre la patologia infecciosa, el grup d’infeccions nosocomials del SAAS i l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut analitza dia a dia els protocols i les indicacions per si calen adaptacions. Ha estat precisament aquest equip qui ha proposat noves mesures i recomanacions. El ministre ha volgut incidir en què “el 80% dels casos (d’aquesta malaltia) són lleus” i que la mortalitat se situa entre el 0,7 i el 2%. La major afectació, a més, es dona entre persones més grans de 70 anys i amb patologies associades. També ha remarcat que en el cas dels infants no tenen conseqüències greus.

A banda de les mesures sobre els viatges a les zones més afectades, també es recomana als viatgers que retornen d'aquests països que observin els símptomes que puguin presentar en els 14 dies posteriors al retorn, que és el temps d’incubació de la malaltia. Així, tot i que poden fer vida normal aquestes persones han de comprovar si tenen febre, prenent-se la temperatura cada dotze hores, i han d'estar atentes a símptomes com mal de cap, tos, febre o malestar general. Si es presenta alguna d’aquesta simptomatologia cal trucar al 116, així com també si es tenen dubtes.

Davant una sospita de cas, cal anar a Urgències o trucar al 116, tenint en compte però, tal com ha recordat Benazet, que ara com ara és època d’altres afectacions com la grip. En el cas d'una persona que presentés símptomes i hagués tornat d’alguns dels països abans esmentats, quedaria ingressada a l’àrea d’aïllament de l’hospital i s’activaria el protocol establert, que és el que s’ha seguit en el cas de les dues dones que han ingressat al centre hospitalari. Així, es fa una primera analítica general sobre els virus que es poden presentar amb més freqüència i, si és negatiu, es fa un de més concret sobre el coronavirus, que s’envia a Madrid, concretament a Majadahonda. Des d’aquest laboratori, ha concretat el ministre de Salut, solen respondre de manera ràpida, tot i que cal tenir en compte el volum de feina que puguin tenir ja que analitzen casos de tot Espanya. Si donés positiu, la persona quedaria hospitalitzada en aïllament i en els casos més greus seria tractada amb antivirals, tot i que no hi ha evidència científica de la seva efectivitat. Aquesta persona només rebria l’alta en cas d’haver tingut dos resultats negatius en un període de 24 o 48 hores.

Benazet ha remarcat que el SAAS està preparat per fer front a les diferents casuístiques que es podrien presentar i que fins i tot es podria arribar a aïllar una planta si fos necessari. “Estem preparats tant des del punt de vista tècnic com de professionals”, ha emfasitzat Benazet, afegint que s’entén el neguit de la població davant “una malaltia nova” i que, per tant, cal ser “curosos” i prendre les mesures de prevenció escaients sempre, però sent conscient que hi ha certes malalties com la grip que generen més morts que no pas el coronavirus. En aquest sentit, i davant cert alarmisme que hi ha hagut, per exemple, amb les mascaretes, ha recordat que “no es recomana l’ús” en general sinó només pels possibles casos de sospita o confirmats i professionals sanitaris.