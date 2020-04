Salut destaca l’elevat volum de persones extubades a l’UCI

Dels 32 pacients que han estat intubats a la Unitats de Cures Intensives (UCI) afectats per la Covid-19 al llarg de l'emergència sanitària, dotze han pogut ser extubats, tal com ha subratllat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en l'habitual roda de premsa per actualitzar les dades sanitàries sobre el coronavirus. Aquestes xifres, ha emfasitzat Martínez Benazet, són "una excel·lent notícia" ja que es tracta d'un percentatge que es troba per sobre al que es dona en altres institucions sanitàries. Entre aquestes persones que han pogut ser extubades hi ha un treballador del SAAS i la ciutadana de la Seu d'Urgell que havia estat traslladada des de la capital de l'Alt Urgell. Entre aquests 32 pacients també cal destacar les set defuncions registrades.

El titular de Salut també ha manifestat, d'altra banda, que ja es tenen les primeres dades sobre el rastreig dels mòbils per verificar la mobilitat dels ciutadans i, tal com ja havia assenyalat diumenge, ha puntualitzat que divendres (respecte a la setmana anterior) es va incrementar un 9,8% i que entre les diferents franges horàries la que més moviment va detectar va ser la que va de les 12 a les 19 hores, amb un 15%. Pel que fa al dissabte, la mobilitat es va situar en un 10% més, amb més moviment, també a la tarda.

Quant a les dades globals, el titular de Salut ha manifestat que actualment se sumen 717 positius acumulats a la Covid-19, dels quals 248 estan curats i 433 actius i 36 han estat defuncions. En aquest sentit, ha subratllat el fet que en les darreres hores no s'hagi hagut de lamentar cap nova mort. Els sanitaris malalts són ara 58 i dels cossos especials, 11. Pel que fa a l'hospital, ara com ara hi ha 37 persones ingressades, 18 de les quals a l'UCI, 13 amb ventilació mecànica. A més, es registren també 78 altes. A més, el ministre ha concretat que darrerament s'han rebut 112 resultats de PCR, 84 dels quals han estat negatius.

Pel que fa al Cedre, hi ha 39 persones malaltes, setze de les quals de Salita i ja hi ha catorze persones que s'han curat i que han pogut ser donades d'alta.

A l'últim, Martínez Benazet ha comentat que el SAAS i el Col·legi de Metges treballen en un protocol per atendre aquells pacients amb patologies que necessiten una atenció perquè el seu estat no empitjori.