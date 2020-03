Salut dispersarà per hotels els padrins dels centres sociosanitaris per disminuir el risc de contagi

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha anunciat aquest diumenge al vespre que des del ministeri de Salut s’ha decidit aprovar el trasllat d’algunes de les persones grans que es troben en residències a centres hotelers, “amb l’objectiu d’espaiar al màxim els residents i evitar el contagi entre persones especialment exposades”. Segons Jover, “el personal del SAAS i de la Creu Roja Andorrana garantiran, en tot moment, que estiguin ben ateses”.

El portaveu ha confirmat que es crearà un registre electrònic de seguiment de les persones que hagin pogut perdre la feina arran de la crisi, “per tal que puguin informar al Govern dels motius exactes pels quals han estat acomiadats”. Ho podran fer a través de les webs treball.ad i govern.ad/coronavirus o a través de la línia 188. El ministre ha remarcat que “la llei condiciona alguns dels ajuts a les empreses amb el fet de no haver acomiadat per causa major cap dels seus treballadors”.

Jover ha explicat que, en aquests moments, s'està treballant perquè 36 nacionals o residents andorrans tornin al país “de la manera més ràpida possible”. A més, un total de 1.279 temporers s’han posat en contacte amb el Govern perquè els ajudi a tornar als seus països d’origen. Amb motiu de l’aprovació de la llei òmnibus, el portaveu de l’executiu ha avançat que a partir de demà es reforçarà l’atenció telefònica vinculada al departament de Tributs i Fronteres i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

El ministre ha insistit en què els ciutadans no necessiten cap justificant per moure’s internament pel país, “però un nombre important d’agents pregunten a tots els usuaris els motius pels quals es mouen amb el cotxe”. També ha confirmat que les freqüències de les línies d’autobús disminuirà per la baixa mobilitat de la població.