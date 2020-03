Salut eleva a 112 els casos actius de Covid-19

El Govern ha confirmat, aquest diumenge al matí, la mort de l'home de 88 anys que va ingressar a l’hospital en fase terminal i que havia contret el coronavirus. El pacient, que tenia múltiples patologies respiratòries prèvies al contagi de la Covid-19, seria la primera defunció al país relacionada amb la malaltia. Des del confinament a casa seva, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha transmès el condol a la família en nom del Govern i ha lamentat la mort del pacient, “que estava en situació molt greu i en la fase final de la seva vida no ha pogut superar els efectes de la malaltia".

Pel que fa a l’actualització de xifres, Martínez Benazet, ha detallat un lleuger repunt de casos després de l’arribada de resultats durant les darreres hores. Així, hi ha 113 casos registrats de Covid-19, 38 dels quals són professionals sanitaris i 8 pertanyen al centre sociosanitari El Cedre. Segons el ministre, s’està “a l’espera de donar les primeres altes” perquè la xifra torni a baixar. Sense comptar la pacient zero, que ja va ser donada d’alta, hi ha 15 pacients positius a l’hospital, 12 dels quals es troben confinats a planta i 3 a l’UCI. Un dels tres pacients de la Unitat de Cures Intensives ha ingressat recentment; es tracta d’un home d’uns 50 anys amb una pneumònia que ha necessitat intubació amb ventilació mecànica. Pel que fa als tres infants que estaven pendents de saber si tenien el coronavirus, els resultats han estat negatius. Tal com ha assegurat el ministre, pendents de saber si tenen la Covid-19 hi ha “aproximadament , 10 pacients ingressats, 8 d’El Cedre, i 35 al seu domicili que presenten símptomes”.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha avançat que s’ha començat a tractar alguns pacients amb el protocol que ha dissenyat un equip de medicina interna i que compta amb l’assessorament de l’epidemiòleg català, Oriol Mitjà. Sense donar gaires detalls, l’ assaig clínic es basa en el subministrament d’antiretrovirals en alguns casos i d’hidroxicloroquina en d’altres. En aquest sentit, ha garantit l’arribada al país de més medicaments d’aquest tipus.

D’altra banda, el ministre ha insistit en les mesures d’obligatori compliment aprovades en el recent decret de sanitat. Entre d’altres, hi ha la prohibició d’anar acompanyat a comprar, mantenir les distàncies de seguretat i garantir els equipaments higiènics necessaris per al servei. També ha confirmat que es limita la venda online als productes de primera necessitat i en aquest sentit ha explicat que “hi ha serveis d’inspecció que vigilen que les mesures obligatòries es compleixin, tot i que hi ha un elevat grau de responsabilitat de tots els establiments”.

A més a més, des del ministeri s’ha anunciat l’arribada, dilluns, d’un metge andorrà que es trobava fora del país i que s’incorporarà a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com la mobilització d’infermeres que estaven en altres seccions i estudiants vinculats a la sanitat que faran tasques de suport. Martínez Benazet ha demanat que, per ara, es freni l’oferiment dels voluntaris per fer mascaretes ja que “el servei està saturat i de moment l’abastiment d’aquest tipus de mascaretes està garantida”. Ha puntualitzat que l’aprovació d’un decret sanitari ha permès dissenyar les especificacions tècniques per a la seva fabricació i ja hi ha “tallers que se n’estan fent càrrec. Aquestes mascaretes no podran ser venudes sinó que aniran directament al ministeri de Salut i les faran servir totes aquelles persones en comerços que necessitin una protecció complementaria”.