Salut justifica els reforços en traumatologia i ortopèdia per un augment de l'activitat

El Govern defensa que la incorporació de nous professionals a l'àrea de Traumatologia i Ortopèdia del SAAS respon a un augment de l'activitat del servei, ja que part de l'activitat que fins ara es feia a l'estranger podrà ser efectuada amb la mateixa qualitat al Principat. Des de l'executiu s'han respost una sèrie de preguntes formulades per la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, relatives a la planificació sanitària en recursos humans en aquesta àrea, on s'expressa que l'especialitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica és un dels serveis amb més demanda al país a causa de les activitats relacionades amb l'esquí i els esports de muntanya. De fet, justifiquen les incorporacions assegurant que es podrà ampliar la cobertura de les guàrdies de traumatologia de forma presencial fins a les 00.00 hores els dies laborables i 24 hores continuades els dies festius intersetmanals.

Per tant, un dels objectius de l'increment de la plantilla és que tots els pacients que requereixin atenció traumatològica urgent puguin ser visitats per un especialista de forma presencial els 365 dies de l'any. El segon objectiu consisteix en incorporar la subespecialització al servei.

Així, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que el SAAS disposarà d'un total de 16 treballadors en aquest àmbit dividits en nou assalariats, cinc treballadors per compte propi i dos professionals per guàrdies els caps de setmana i festius. A més, des del Govern també matisen que l'increment de la plantilla net és de només dos facultatius perquè la resta d'incorporacions corresponen a cobertures de vacants i personal de guàrdies. El cost de la contractació d'aquests nous professionals és de 4.183,59 euros mensuals pels assalariats que ocupen places fixes durant 40 hores setmanals. Pel que fa als assalariats per a guàrdies, el cost és de 24,06 euros per hora els dies laborables i 28,63 euros per hora els cap de setmana i festius, a banda de 5,73 euros per hora per desplaçament. Quant als complements i segons la normativa del SAAS, el cap de servei rep 2.632,52 euros al mes i el coordinador 1.047,68 euros.

D'altra banda, en les respostes, l'executiu també explica que a banda dels 16 professionals que tenen vinculació amb el SAAS, també hi ha deu traumatòlegs que signen conveni amb la CASS, dels quals quatre no tenen vinculació amb el SAAS. Benazet també informa que la planificació dels recursos per donar resposta a les necessitats assistencials s'ha vist frenada per la pandèmia, sobretot, a mitjà i llarg termini. Tot i així, s'han contractat tres geriatres, tres metges especialistes en anestèsia i reanimació i un pediatra especialista com a pneumòleg pediàtric.