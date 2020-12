Salut alerta que dos medicaments de solinitrina tindrien un contingut actiu inferior a l'especificat

El ministeri de Salut ha informat a través d'una nota informativa que el representant local a Espanya del medicament solinitrina 0,8 mil·ligrams comprimits recoberts sublinguals amb principi actiu niroglicerina, els ha informat d'un defecte de qualitat en dos lots de medicament amb el risc que el pacient rebi una dosi inferior a la prescrita. Per aquest motiu s'ha ordenat la retirada preventiva de totes les unitats dels lots R002 i R003 tant als canals de distribució com a les farmàcies.

Aquest medicament està indicat per al tractament de la isquèmia miocàrdica, com a coronari-dilatador d'urgència a la crisi dolorosa d'angor pectoris, estenocàrdia i dolor precordial determinat per isquèmia miocàrdica, com a profilàctic en l'angor d'esforç, d'estrès i angor nocturn, en la insuficiència ventricular esquerra congestiva, i per obtenir una evolució i recuperació més ràpides de les zones miocàrdiques lesionades, després d'un infart.

Segons la fitxa tècnica del producte, la forma d'administrar solinitrina 0.8 mg comprimits recoberts sublinguals és introduir un comprimit a la boca, mastegar-lo a continuació i situar-lo en la regió sublingual, per tal d'aconseguir una absorció més ràpida. Deu minuts després pot repetir-se la dosi d'un comprimit si el dolor no ha desaparegut completament. Pot administrar-se un tercer comprimit després de 10 minuts, més si persisteix el dolor. El contingut en principi actiu en els lots retirats és inferior a l'especificat i els pacients que prenguin aquestes unitats, estarien rebent una dosi inferior a la dosi indicada de 0,8 mg per comprimit.

Tot i així, atès que no es disposarà de noves unitats del medicament fins que el problema de qualitat estigui solucionat, s'informa que existeixen medicaments alternatius i es demana als pacients acudir al metge perquè li sigui prescrit el medicament alternatiu.