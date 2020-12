Salut notifica quinze nous casos de Covid-19

Salut ha notificat que en les darreres 24 hores s’han registrat 15 nous casos per coronavirus. D’aquesta manera, la xifra total de persones contagiades amb el SARS-CoV-2 des que es va iniciar la pandèmia se situa en 7.821, 6.964 dels quals corresponents a la segona onada. El total de defuncions és de 83 després de la darrera mort d'un pacient que estava ingressat a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Actualment hi ha 450 casos actius, (21 menys que dissabte). Setze persones resten ingressades a planta de l’hospital (dos més que dissabte) i tres a l’UCI, dos de les quals amb ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.



Finalment, pel que fa a la població escolar, 19 aules estan sota vigilància activa –3 total i 16 parcial– i 26 en vigilància passiva.