Salut registra 47 nous contagis i els casos actius baixen fins als 772

Des de la darrera actualització sanitària d'aquest dilluns, el ministeri de Salut ha notificat el contagi de 47 persones, per la qual cosa el nombre de casos totals se situa en 6.351, dels quals 5.493 corresponen a la segona onada. Tot i l'increment de positius, el nombre de casos actius ha baixat considerablement, passant dels 823 als 772 notificats aquest dimarts. Sortosament, el nombre de defuncions es manté estable, per la qual cosa continuen sent 76 el nombre de traspassos registrats des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, un element que segons ha estat reportant aquests dies el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, és preocupant per la seva estabilitat, s'ha incrementat en tres casos, passant de 19 persones ingressades a 22. D'aquestes, 13 estan a planta (+3) i 9 continuen a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 7 d'elles sota ventilació mecànica. La planta Covid del centre sociosanitari del Cedre, continua sense acollir cap cas positiu.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 46 aules estan sota vigilància activa, de les quals 16 estan confinades totalment i 30 de manera parcial, i 16 més es mantenen en vigilància passiva.