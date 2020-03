Salut tindrà el seu propi equipament per detectar Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha avançat que "els pròxims dies el Govern rebrà un equipament per poder diagnosticar el Covid-19 en el cas que hi hagi un contagi col·lectiu”. La mesura, segons el ministre, pretén evitar haver d'enviar cada prova que es fa al Principat al laboratori espanyol situat a Majadahonda, "que es troba col·lapsat de peticions". En relació amb l'anunci, Martínez Benazet ha detallat que esperen, per aquest dimarts al capvespre, els resultats de les anàlisis de les dues persones que es troben aïllades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha admès que actualment la línia 116 també "està col·lapsada de trucades" però que "cap inquietud es queda sense resposta".

Màxima precaució amb els padrins

El ministre de Salut ha comparegut acompanyat de la doctora Mireia Garcia, metgessa de salut pública del ministeri, per demanar a la ciutadania que extremi les precaucions per preservar del Covid-19 les persones més vulnerables. Martínez Benazet ha advertit que “malgrat no estar en fase de transmissió massiva del virus, cal protegir la nostra gent gran del possible contagi”. En aquest sentit, ha suggerit a les famílies que, en cas que tinguin febre o presentin símptomes gripals, evitin tenir contacte amb els padrins. També ha demanat al col·lectiu de la tercera edat que “si no és estrictament necessari, no vagin a l’hospital”.

Martínez Benazet ha recordat que el 60% dels contagiats a nivell mundial són persones majors de 50 anys i ha repetit les mesures d’higiene bàsiques per evitar la transmissió del coronavirus, entre les quals hi ha “rentar-se les mans freqüentment, utilitzar gel antibacterial i evitar el contacte pròxim entre les persones”.

Pel que fa als més petits, el titular de Salut ha explicat que els ministeris vinculats a l’ensenyament es reuniran aquest dimecres per dissenyar un paquet de mesures que s’aprovaran al consell de ministres i que “s’aplicaran quan es cregui convenient” en funció de les necessitats de les escoles. Ha puntualitzat que “Andorra no es troba en la situació d’altres països com Espanya o Itàlia” i de moment es descarta el tancament d’escoles. Com en el cas dels avis, Martínez Benazet també ha demanat a la població que mantingui els nens a casa en el cas que presentin dècimes de febre.

A porta tancada

El ministre ha explicat que s’ha decidit que es disputi a porta tancada el partit de bàsquet que el MoraBanc ha de jugar el pròxim cap de setmana, en la jornada 24 de la lliga ACB. De moment, el Govern no es planteja fer el mateix en el cas dels partits de futbol de l’FC Andorra. En la mateixa línia, no s'ha descartat que se segueixin cancel·lant esdeveniments culturals i esportius en els pròxims dies per culpa del coronavirus.

Pel que fa a la mobilitat, Martínez Benazet ha insistit que la ciutadania no viatgi a les zones de risc i eviti destinacions com el Japó, Singapur o la ciutat de Madrid, que malgrat no formar part de la llista de llocs perillosos, tenen un important nombre de casos. També ha matisat que el persona sanitari no pot assistir a congressos ni esdeveniments multitudinaris.